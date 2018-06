Applicazioni commerciali a 360° per i nuovi smartglass Epson Moverio

By

Il nuovo modello BT-35E ha caratteristiche e prestazioni ideali per applicazioni in ambito sanitario, ingegneristico e per il pilotaggio di droni

Rispondendo alle richieste dei clienti, Epson ha sviluppato Moverio BT-35E, un nuovo modello di smartglass a visione stereoscopica con lenti trasparenti Si-OLED per l’utilizzo a mani libere, che sarà disponibile sul mercato a partire da settembre.

Parliamo di un prodotto che offre l’esperienza ottica di Epson a un ampio pubblico per applicazioni nel sistema sanitario, nel pilotaggio dei droni commerciali, nell’area ingegneristica, nell’intrattenimento e in molti altri settori.

Sarà così possibile per gli utenti del settore sanitario che intendono continuare a focalizzare la loro attenzione sui pazienti e ai piloti di droni che desiderano aggiungere funzionalità di realtà aumentata alle loro configurazioni, beneficiare di un’ampia gamma di contenuti a bassa latenza ricorrendo a una serie di dispositivi che usano la connettività HDMI o USB-C.

Da usare come display per l’hardware di cui dispone

Nello specifico, anziché voltarsi a guardare il monitor, un medico può continuare a rimanere concentrato sul paziente, mantenendo una posizione più naturale.

In diverse applicazioni tecniche come display primario o secondario per attività che richiedono latenza bassa e maggiore efficienza, tra cui il supporto da remoto.

Nell’intrattenimento, per consentire ai visitatori di parchi tematici e musei di riprodurre contenuti video migliori o di utilizzarlo come display a sovraimpressione.

Per i droni commerciali, ad esempio DJI Phantom 4 Pro, come display FPV secondario per i controller che dispongono di display primario e di un'uscita HDMI.

Comodo su ogni naso

Il modello BT-35E è stato progettato specificatamente per le applicazioni commerciali. Grazie alla struttura resistente e alle funzionalità studiate per il massimo comfort, gli smartglass possono essere indossati ripetutamente, comodamente e a lungo da più persone, indipendentemente dalla loro costituzione, dalla taglia o dall'uso di occhiali.

L’attenzione di Epson su un’ampia varietà di applicazioni commerciali consente di distinguere la gamma Moverio da altri smartglass sul mercato.