AKInnovation rivoluziona l’assistenza ad anziani e disabili

I servizi OTTO e OTTOEMEZZO aumentano l’efficienza degli interventi e semplificano la gestione del personale

100% Made in Italy, un nuovo sistema di software e hardware progettato da AKInnovation sta letteralmente migliorando il servizio per gli assistiti facendo, al contempo, risparmiare centinaia di ore di lavoro.

Nello specifico, mentre OTTO (servizio che si concretizza nel dispositivo mostrato in foto da Marco Montanelli, CEO di AkInnovation), è destinato ai servizi domiciliari, OTTOEMEZZO è stato messo a punto per i servizi residenziali. Con entrambi l’azienda sta letteralmente rivoluzionando la gestione degli interventi sul territorio.

È il caso di Coop Colori di Empoli, che ha letteralmente stravolto la sua attività rivolgendosi ad AKInnovation.

Attiva con oltre 250 persone dall’accoglienza migranti alla formazione, dall’assistenza domiciliare alla gestione di RSA, la realtà imprenditoriali toscana ha ridotto la complessità dei propri compiti rivolgendosi ad AKInnovation.

Grazie alle soluzioni di quest’ultima, Cooperativa Colori è ora in grado di gestire al meglio i centinaia di collaboratori che devono recarsi in strutture diverse, in tempi diversi, che svolgono compiti differenti e i cui risultati vanno poi tradotti in ore di lavoro, turni e paghe da rendicontare alle competenti ASL, committenti per l’assistenza domiciliare.

OTTO e OTTOEMEZZO si configurano, infatti, come due prodotti innovativi dedicati a tutte le organizzazioni strutturate con personale che lavora sul territorio, dalla vigilanza alle manutenzioni o alle pulizie: perfetti per ottimizzare i servizi assistenziali presso anziani e disabili, aumentare l’efficienza degli interventi e semplificare la gestione del personale.

Con un solo palmare si fa tutto

Con OTTO ogni operatore è dotato di uno specifico device, un dispositivo palmare che permette di conoscere orari, spostamenti, servizi erogati presso i pazienti, eliminando fogli firma, documenti, ed evitando complesse installazioni. I dati sono automaticamente trasferiti alla piattaforma web, senza necessità, di collegamento al pc.

Con OTTOEMEZZO gli stessi risultati si possono avere in residenziale, senza configurazioni, senza collegarlo alla rete aziendale, quindi utilizzabile anche in luoghi dove si prestano servizi temporanei. Senza la necessità si andare a scaricare i dati presenze.

Con il portale OTTAGONO, che riunisce in tempo reale i dati, la gestione del personale e delle buste paga è diventato non solo facile, ma veloce e automatico. E il software prevede anche l’accesso per il dipendente a una sua area riservata, che può così verificare le ore svolte, effettuare richieste di ferie e permessi, segnalare eventuali errori di marcatura, scaricare la propria busta paga, controllare la sua lista di lavori della settimana successiva; anche in questo caso in modo facile ed in totale autonomia. Naturalmente le richieste vengono poi gestite dal proprio coordinatore, che si trova però già inseriti tutti i dati richiesti.