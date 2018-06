Achab è a DattoCon 2018 in Texas

Alla chiamata per circa 3mila MSP provenienti da tutto il mondo hanno risposto anche Claudio Panerai e Andrea Veca

Il CTO e il CEO di Achab, rispettivamente, Claudio Panerai e Andrea Veca, sono volati a Austin, in Texas, dove da oggi si apre l’annuale edizione di DattoCon, evento mondiale che richiamerà circa tremila MSP provenienti da ogni angolo del globo.

Il distributore a valore milanese, che in Italia ha lanciato e distribuisce in esclusiva le soluzioni Datto, sarà presente con alcuni top client alla convention che ormai è diventata un punto di riferimento per i Managed Service Provider di tutto il mondo.

Densa di appuntamenti, nell’Agenda di DattoCon 18 spiccano gli speeches di sir Richard Branson, fondatore di Virgin Group, e di Robert Herjavec, fondatore di Herjavec Group, uno dei leader globali nel campo dell’information security.

Dopo aver organizzato lo scorso febbraio Datto Italy per spiegare la storia, l’innovazione e il successo internazionale raccolto dalla soluzione creata da Austin McChord (nella foto), Achab è stata premiata da Datto come migliore distributore EMEA nel 2017.

Ora, in Texas, sarà l’occasione per vedere e toccare con mano le evidenze della fusione fra Datto e Autotask.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Claudio Panerai: «Parteciperemo a questa importante convention per capire in quale direzione sta andando l’azienda di cui noi siamo partner esclusivi in Italia, ma anche per dare un’occhiata ai tanti prodotti che verranno presentati. Siamo sempre alla ricerca di qualche nuovo gioiello tecnologico da introdurre al mercato italiano».