Con Schneider Electric la business continuity per le PMI è a portata di mano

Il nuovo Easy UPS 3S offre ingombro ottimizzato, installazione, utilizzo e manutenzione semplificati

Schneider Electric ha annunciato la disponibilità di Easy UPS 3S per il mercato europeo. Si tratta di un gruppo di continuità (UPS) con potenza da 10 a 40 kVA che offre specifiche elettriche robuste e un design compatto.

Perfetto per un’ampia gamma di settori e ambienti, l’ultimo nato offre facile installazione, utilizzo e manutenzione ma anche un’efficienza fino al 96% in modalità a doppia conversione e fino al 99% in modalità ECO.

Obiettivo: proteggere le apparecchiature critiche in molti ambienti dai danni dovuti a interruzioni di corrente, picchi e sovratensioni innalzando gli standard di mercato per l’efficienza degli UPS da 10 a 40 kVA a un nuovo livello.

Disponibile con o senza batterie, il nuovo Easy UPS 3S consente ai clienti anche di beneficiare dello start-up compreso nella fornitura, per garantire che Easy UPS 3S sia configurato correttamente e in modo sicuro per prestazioni, affidabilità, sicurezza ottimali, e per non doverci più pensare.

Visualizzazione intuitiva per configurazione e monitoraggio

Oltre a supportare un’ampia gamma di tensioni di ingresso e offrire una notevole protezione contro vari tipi di danni causati da sovraccarichi elettrici, la soluzione risulta ottimale per gli ambienti industriali (industria leggera), è semplice da posizionare e da installare e dispone di un'interfaccia di visualizzazione intuitiva che semplifica ulteriormente la configurazione e monitoraggio.

Inoltre, i clienti possono monitorare e gestire lo stato dell'UPS da remoto attraverso le suite software EcoStruxure IT di Schneider Electric in modalità in rete e/o via cloud.

Infine, il servizio di assistenza globale, con forti reti locali di specialisti, fornisce ai clienti una gamma completa di servizi durante tutto il ciclo di vita di Easy UPS 3S.