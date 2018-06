Healthcare: Philips acquisisce Remote Diagnostic Technologies

Si amplia così il ventaglio di soluzioni offerte in ambito Therapeutic Care

Royal Philips , azienda attiva globalmente nel settore dell’Health Technology, ha acquisito Remote Diagnostic Technologies (RDT), uno dei principali innovatori nel Regno Unito di soluzioni avanzate per il mercato pre-ospedaliero nel campo del monitoraggio, terapia cardiaca e gestione dei dati. Il portfolio completo di soluzioni connesse per l’assistenza in situazioni di emergenza di RDT è complementare all’offerta di Philips, rafforzandone così la posizione di leadership nel settore dell’emergenza e rianimazione che vale oggi 1,4 miliardi di Euro. Inoltre, RDT potenzierà le opportunità di Philips in termini di innovazione, con l’obiettivo di guidare sempre più la trasformazione digitale e penetrare nuovi mercati. I dettagli finanziari della transazione non sono stati divulgati.

Philips offre già una gamma di prodotti per la terapia e il monitoraggio a supporto dei medici di pronto soccorso, delle strutture ospedaliere e degli operatori sanitari che intervengono direttamente nelle situazioni di emergenza. L’attuale offerta include defibrillatori automatici esterni (DAE), soluzioni di rianimazione avanzata che includono i monitor e soluzioni di gestione dei dati . RDT completerà tale offerta con una gamma di prodotti per le ambulanze e per gli operatori di primo soccorso, che comprende Tempus ALS, un monitor e defibrillatore modularizzato che offre eccezionali funzionalità in un formato più piccolo, più leggero e più flessibile. RDT produce anche monitor estremamente solidi, ma leggerissimi, dotati di sistemi di telecomunicazione che consentono agli operatori di comunicare tra loro.

“Ci impegniamo a investire nell’ambito dell’emergenza e della rianimazione e a ampliare la nostra offerta. Con l’acquisizione di RDT, possiamo dare un ulteriore impulso alle nostre risorse e alla nostra gamma di soluzioni in un segmento che riveste un’importanza letteralmente vitale – ha detto Arman Voskerchyan, Business Leader for Therapeutic Care di Philips -. Grazie al presidio del mercato pre-ospedaliero, la gamma di soluzioni RDT permetterà a Philips di consolidare la propria presenza in questo mercato, continuando a sviluppare il portfolio di tecnologia a servizio della salute e ampliando la gamma di soluzioni connesse e data-driven che offriamo ai nostri clienti.”