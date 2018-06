Netgear Arlo Smart: nuovi piani di abbonamenti

Grazie all’intelligenza artificiale e a un’analisi smart dei dati video gli utenti potranno ricevere notifiche più rilevanti e personalizzate

NETGEAR, fornitore di soluzioni di networking domestiche e dei prodotti per la sicurezza Smart Home, annuncia nuovi piani di abbonamento per le videocamere smart della famiglia Arlo. Progettati per garantire una maggiore salvaguardia domestica, i nuovi piani di abbonamento Arlo Smart utilizzano algoritmi intelligenti e analisi smart per offrire un livello avanzato di personalizzazione e per assicurare l’invio rapido di notifiche significative. Inoltre, i nuovi piani di abbonamento, permettono di effettuare registrazioni video fino a 60 giorni.

I nuovi piani di abbonamento Arlo Smart permettono agli utenti di ricevere solo gli alert più significativi. Grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati, le videocamere Arlo imparano a riconoscere cosa vedono, riducendo così il numero di false notifiche causate da normali movimenti quotidiani. Le nuove funzionalità intelligenti Person Detection e Cloud Activity Zone permettono agli utenti di limitare le aree di movimento e di personalizzare gli alert, evitando la ricezione di falsi alert dovuti, ad esempio, al passaggio del gatto dei vicini di casa che sale sul muretto o al movimento degli alberi in caso di vento. Inoltre, la funzionalità Rich Notifications, presente nei nuovi abbonamenti, permette agli utenti di visualizzare cosa vede esattamente Arlo anche quando lo smartphone è in stand-by, eliminando così la necessità di accedere all’app per visualizzare i video in caso di alert.

“Le videocamere Arlo dispongono già di tecnologie innovative, ma più siamo in grado di integrare l’intelligenza artificiale più i nostri utenti beneficeranno di un sistema vantaggioso” – ha dichiarato Pat Collins, senior Vice President di Arlo Products di NETGEAR. “I nuovi piani di abbonamento Arlo Smart offrono diverse opzioni aggiuntive che espandono la capacità dei nostri sistemi adattandosi alle esigenze dei diversi stili di vita dei nostri utenti”. “Infatti, grazie all’analisi intelligente dei dati, siamo in grado di conoscere le preferenze di notifica dei nostri utenti riducendo, ad esempio, gli alert ‘falsi positivi’” – aggiunge Collins.

I piani di abbonamento Arlo Smart, compatibili con tutte le videocamere Arlo, sono disponibili a partire da 2,99€ al mese per videocamera o a 13,99€ al mese fino a 10 videocamere.

Gli attuali abbonati ai piani Premier e Elite passeranno automaticamente ai piani Arlo Smart Premier e Arlo Smart Elite. Per dare ai nuovi clienti l’opportunità di provare le nuove funzionalità, NETGEAR offre un mese gratuito di prova per il piano Arlo Smart Premier.