Alla logistica dei toner di Kyocera ci pensa Xpres

Offrirà condizioni particolari per la gestione logistica di toner di stampanti e multifunzioni

Xpres è una delle quattro realtà italiane scelte da Kyocera per offrire condizioni particolari alla propria rete e ai propri partner per la gestione logistica di toner di stampanti e multifunzioni.

L’accordo si inserisce all’interno del nuovo programma OVAL, promosso da Kyocera, che prevede benefici economici e servizi di consegna rapida per l’acquisto di consumabili a quantità multiple (master carton), con un evidente risparmio per il dealer in termini di spesa e di tempo e con un’attenzione alla sostenibilità ambientale, grazie all’ottimizzazione della quantità di imballaggio.

Per acquisti di quantità inferiore Kyocera prevede un supplemento di spesa per la consegna rapida.

Grazie a questo accordo con Kyocera, Xpres può offrire ai propri dealer lo stesso servizio, anche per quantità inferiori, senza alcun aggravio di costi e con un evidente vantaggio logistico.

Per mantenere elevato il livello di competitività, le imprese stanno, infatti, rivoluzionando il loro approccio sul mercato, implementando una serie di processi aziendali.

La logistica, in particolare, svolge un ruolo primario nella gestione dei processi e nella ricerca di soddisfazione del cliente. Per questo Xpres mette a disposizione del proprio dealer network la propria esperienza e l’organizzazione per migliorarne l’efficienza.

Questo nuovo progetto di Kyocera, che partirà da luglio, sarà un valido aiuto per lo sviluppo della rete vendita di Xpres.