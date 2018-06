Dimension Data e Britehouse si aggiudicano due Awards come Microsoft Partner of the Year

Sono state insignite con il Workplace Transformation Partner of the Year Award 2018 e il South Africa Partner of the Year

Dimension Data ha annunciato di essere stata premiata con il Microsoft Modern Workplace Transformation Partner of the Year Award 2018, mentre Britehouse, una divisione di Dimension Data, ha vinto il South Africa Partner of the Year. Le due aziende vengono così riconosciute tra i principali partner globali di Microsoft a dimostrazione della propria eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti, basate sulla tecnologia Microsoft.

Suddivisi per diverse categorie, gli award vengono conferiti ai vincitori scelti tra più di 2.600 partecipanti, provenienti da 115 paesi di tutto il mondo. Dimension Data si è distinta per l’offerta di soluzioni e servizi per la Modern Workplace Transformation, e Britehouse per il raggiungimento di risultati eccezionali nella regione sudafricana.

Il Modern Workplace Transformation Partner of the Year Award premia i partner che hanno registrato una crescita sostanziale e sostenibile nell'aiutare i clienti a trasformare il proprio posto di lavoro attraverso Microsoft 365 (Office 365, Windows 10 ed Enterprise Security + Mobility) o implementando l'intera serie di offerte direttamente o con altri partner. L’assegnazione del riconoscimento convalida le qualità del partner vincitore per quel che concerne innovazione, competitività e vantaggi per il cliente, che si traducono in una maggiore efficienza, crescita o redditività, grazie al valore offerto dalla soluzione Microsoft 365.

Inoltre, il Microsoft South Africa Partner of the Year Award 2018 riconosce i partner dei diversi paesi che si sono distinti per la crescita della propria base clienti e/o del proprio fatturato, guidando l’impatto e la soddisfazione del cliente con l’offerta Microsoft Cloud. I vincitori devono dimostrare l’effettivo impegno e coinvolgimento con le rispettive sedi Microsoft locali e le proprie capacità in innovazione, competitività e valore per il cliente, che si traduce in un'attività redditizia che mostra i vantaggi derivanti dall'utilizzo dei servizi Microsoft Cloud.

“Il nostro ecosistema di partner è cruciale per fornire soluzioni di trasformazione e i vincitori di quest’anno hanno saputo dar prova di essere tra i migliori dei loro pari – ha aggiunto Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, di Microsoft Corp. -. Siamo lieti di riconoscere Dimension Data quale vincitore del Microsoft Modern Workplace Transformation Partner of the Year Award 2018, e Britehouse quale Microsoft Country Partner of the Year in Sud Africa.”