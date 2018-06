Da Rosenberger OSI un nuovo passo avanti nel cablaggio dei data center

Con PreCONNECT PURE MTP la società propone meno rischi di errore, tempi di installazione ridotti, costi più contenuti

Si chiama PreCONNECT PURE MTP l’ultima soluzione presentata da Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure per garantire ai clienti il valore applicativo dell’attenuazione con connessioni random-mated.

Nata come integrazione alla linea di prodotto PreCONNECT PURE, la nuova soluzione è caratterizzata da interfacce di accoppiamento MTP assemblate in fabbrica su entrambi i lati del cavo per eliminare due fattori di incertezza con un impatto critico sulle prestazioni complessive.

Nello specifico, PreCONNECT PURE ha una azione specifica sulla contaminazione delle fibre ottiche e sul budget di attenuazione reale.

Il connettore MTP risponde, infatti, in modo molto sensibile all’inserimento e garantisce una bassa attenuazione agli errori grazie alla sua geometria frontale e all’assenza di contaminazioni sulle ferule delle fibre. Per lucidare la superficie del connettore MTP sono utilizzate levigatrici di precisione, dischi di lucidatura e un processo specifico. Per verificare l'alta qualità di PURE MTP, in fabbrica viene misurata la geometria della superficie del connettore e la qualità visiva di ogni connettore al 100% grazie ad un’ispezione con un interferometro con video microscopio.

Nessun deterioramento e/o alterazione

Il semplice snap-in delle interfacce di accoppiamento MTP durante l’installazione sul retro del pannello assicura che i contatti ottici integrati dei trunk non possano più essere contaminati o danneggiati. Le interfacce di accoppiamento MTP sono conformi a IEC 61754-7, sono dotate di tappi protettivi e garantite contro l'uso non autorizzato tramite etichette sigillanti che possono essere aperte solo da personale certificato PURE.

Personale qualificato per installazioni di qualità

PreCONNECT PURE MTP è un sistema indipendente composto da trunk PURE MTP e cavi patch. I trunk e i cavi patch PURE MTP possono essere installati e manutenuti solo da personale addestrato e certificato da Rosenberger OSI per garantire l’alta qualità dei valori specificati.