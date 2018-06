Avaya Workforce Optimization: la nuova versione rinforza il Customer Engagement e la Privacy dei dati per i Contact Center

Avaya introduce nuovi strumenti che migliorano la customer experience e l’efficacia dei processi operativi interni e aiutano le aziende a soddisfare i requisiti del GDPR

Avaya ha introdotto una nuova versione della propria suite Avaya Workforce Optimization, che, attraverso una serie di nuove funzionalità e strumenti, migliora la qualità dei servizi, la produttività degli impiegati, dei processi operativi e la riservatezza dei dati. Questo importante aggiornamento software aiuterà le aziende a trasformare la loro relazione con i clienti e ad adempiere alle normative vigenti o in programma per il settore, come ad esempio il GDPR.

Avaya Workforce Optimization risponde anche ad un altro aspetto chiave per le aziende e i clienti di oggi: la protezione e la riservatezza dei dati personali. Spinta dai requisiti imposti dal GDPR in Europa, Avaya ha rafforzato la privacy dei dati attraverso nuove funzionalità finalizzate a registrare, elaborare, archiviare e proteggere in modo sicuro i dati personali dei clienti, per permettere alle aziende di ottenere l’omologazione alle normative.

Attraverso le funzioni incluse nel nuovo aggiornamento di Avaya Workforce Optimization le imprese possono: