Le applicazioni time sensitive necessitano di un'architettura distribuita, in grado di elaborare i dati dove vengono generati. É questo l'Edge Computing, stimolato dall'enorme mole di dati prodotti dall'IoT e realizzato grazie ai micro Data Center. Si tratta di soluzioni preconfigurare, che abbattono i tempi di installazione, ma prevengono anche gli errori. Per questo, come ci spiega Antonella Trono di APC by Schneider Electric, offrono un'elevata affidabilità, in quanto certificati già a livello di fabbrica.

Semplici e rapidamente attivabili, sono ideali per il mondo retail e Iot, così come per le aziende multisito. APC, tra gli altri, propone anche rack esteriormente in legno, da 24 a 42 unità, totalmente insonorizzati, che possono quindi essere installati all'interno di uffici aperti al pubblico.

Per il canale e i System Integrator è questa un'importante opportunità di Business.