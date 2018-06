Crescita a doppia cifra nel mercato monitor per AOC ed MMD

AOC e l’azienda licenziataria per i monitor a marchio Philips sono cresciute del 16% anno su anno

Nel primo trimestre del 2018, secondo dati Context, il mercato europeo dei monitor ha registrato un aumento dell’8%. Sempre secondo la società di ricerca, i monitor di grandi dimensioni (da 24,5’’ a 35’’) e le tecnologie innovative hanno contribuito a questa crescita, mentre la quota di mercato dei display di dimensioni inferiori a 23-24’’ ha registrato un calo costante.

Nel segmento di monitor da 31,5’’, AOC è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato passando dallo 0% al 27,3% in un solo anno (primo trimestre del 2017- primo trimestre 2018) diventando leader in questo segmento.

AOC è inoltre al primo posto nel segmento dei monitor da 35’’ con una quota di mercato del 30,9% nel primo trimestre del 2018. Nei display di dimensioni maggiori, Philips domina il segmento dei 40’’ e 43’’, con una quota di mercato rispettivamente del 36,9% e del 40,8%.

Quando innovazione e successo vanno di pari passo

La crescita dei monitor AOC ed MMD continua grazie alle innovative soluzioni ecocompatibili di Philips, come PowerSensor, che rileva l’allontanamento da parte dell’utente e riduce la luminosità dell’80%, la webcam pop-up che può essere nascosta per una maggiore sicurezza o la connettività e la funzionalità della USB-C docking station, che incrementa la produttività.

Il successo di AOC è dovuto principalmente all’ampia gamma di monitor da gaming, tra cui i display super-competitivi da 240 Hz e i display da 35’’ ultra-wide.

AOC e Philips hanno raggiunto insieme uno straordinario risultato conquistando una quota di mercato del 15% in Europa e hanno raggiunto la posizione di leader nel primo trimestre del 2018. Su 22 Paesi in Europa, entrambi i brand detengono insieme la prima posizione nel mercato in 11 Paesi e la seconda in altri sei.

L’andamento nel nostro Paese

In Italia, il mercato dei monitor è cresciuto del 4% rispetto al primo trimestre del 2017, mentre la performance complessiva di AOC e Philips è cresciuta del 28%. Philips ha consolidato la sua posizione di leader di mercato, con un market share del 17% nel primo trimestre del 2018. Anche la quota di mercato di AOC è aumentata dal 6% all’11% rispetto al al primo trimestre del 2017 con un incremento del 5% e ha raggiunto la quarta posizione grazie all'ampia gamma di monitor da gaming AOC.