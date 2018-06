LG trasforma la TV in hotel in strumento interattivo

Nuove soluzioni innovative e gestione ottimizzata dei contenuti per offrire esperienze personalizzate nell’hôtellerie

Consapevole di quanto i sistemi per la gestione dei contenuti nei TV degli hotel siano importanti per i professionisti dell’hôtellerie LG Electronics ha annunciato Pro:Centric Direct.

Abbinato con il server LG PCS400R, il sistema Pro:Centric Direct può essere facilmente implementato all’interno della struttura dell’hotel e trasformare i TV in strumenti interattivi che consentono ad ospiti e staff di comunicare tra loro.

Nello specifico, Pro:Centric Direct semplifica la progettazione dell'interfaccia utente (UI) del TV dell’hotel e fornisce anche diversi servizi, come la gestione remota basata su rete IP. Pro: Centric Direct è dotato di template intuitivi e accattivanti, ma offre anche tool semplici per la creazione di template personalizzati.

Gli operatori del settore possono così customizzare e creare i loro contenuti davvero su misura, in modo che si adattino perfettamente alle esigenze dei loro ospiti. Che si tratti di schermate di benvenuto o di contenuti promozionali, gli operatori dell’hôtellerie possono facilmente modificare immagini, testi e link visualizzati sul TV.

Altra caratteristica degna di nota è la possibilità di gestione del sistema da remoto che permette agli addetti ai lavori di configurare i canali visibili da una certa stanza a seconda dello scopo della visita dell'ospite. Una famiglia in vacanza nell’hotel avrà esigenze diverse rispetto a un business man in città per una riunione o una conferenza. Lo staff può decidere di gestire i canali per livelli o per gruppi, in modo che gli ospiti possano avere accesso a contenuti sempre più profilati dal proprio TV.

Performance migliori con il server PCS400R

La più recente soluzione di LG rivolta al settore dell’Hospitality è il server PCS400R. Questo server per la gestione dei contenuti permette agli operatori di implementare il sistema Pro:Centric Direct indipendentemente dalla presenza di un’infrastruttura IP (Internet Protocol) o RF (Radio Frequency). L’uso abbinato di Pro:Centric Direct e del server PCS400R permette allo staff di comunicare direttamente con gli ospiti e agli ospiti stessi di contattarli in caso di necessità. La soluzione interattiva permette di fare un ordine con il room service o di chiedere più asciugamani, tutto attraverso il TV della camera. Lo staff dell’hotel può anche mandare messaggi agli ospiti tramite il server. I messaggi possono essere personalizzati in modo da includere il nome dell'ospite, è possibile condividere le informazioni sulle promozioni più recenti o comunicare varie opzioni per il menu della colazione o altri servizi.