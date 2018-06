Due configurazioni Premium per il Toshiba Portégé X30-E

I modelli Portégé X30-E-13E e Portégé X30-E-12D sono progettati per essere ultra-mobile, ultra-sottili e ultra-leggeri

Toshiba ha annunciato la disponibilità anche in Italia della nuova serie di notebook business Portégé X30-E.

Con un sottile chassis in magnesio di soli 15,9 mm e un peso di appena 1,05 kg, i nuovi modelli X30-E si contraddistinguono per un design a nido d’ape, che ne aumenta la resistenza e la sicurezza.

Nello specifico, i nuovi Portégé X30-E-13E e Portégé X30-E-12D integrano RAM DDR4 (2400Mhz), SSD rispettivamente da 512GB PCIe e 1TB PCIe per offrire una velocità eccezionale così come tutte le opzioni di connessione, tra cui supporto integrato LTE. Grazie all’integrazione dei processori Intel Core i7 di ottava generazione e all’eccezionale durata della batteria fino a 18,5 ore con ricarica rapida, entrambi i notebook offrono la massima potenza e prestazioni senza precedenti.

I due notebook sono dotati di display antiriflesso Full HD da 13,3” (33,8cm) e altoparlanti Harman Kardon con tecnologia DTS Studio Sound per garantire performance audio-video sorprendenti per i contenuti multimediali. Inoltre, le avanzate funzionalità di connessione – tra cui due USB 3.1 TypeC di seconda generazione, USB 3.0 Sleep and Charge, HDMI, slot Micro SD – consentono agli utenti business di lavorare in modo efficiente. L'aggiunta opzionale della docking station Toshiba Thunderbolt 3 consente di visualizzare le presentazioni su doppio schermo con un’eccezionale risoluzione 4K. Inoltre, i nuovi Portégé X30-E sono dotati di webcam HD con doppio microfono per Cortana e Skype for Business.

Le avanzate funzionalità di sicurezza, come l’autenticazione a due fattori grazie al lettore di impronte digitali e password, offrono agli utenti business la massima tranquillità per lavorare sia in on-site sia in modalità mobile. Grazie al BIOS proprietario Toshiba e alla crittografia TPM 2.0, gli utenti sono ulteriormente protetti, e il rischio di interferenza da terze parti, che rende il prodotto più vulnerabile, è ridotto in modo significativo.

La famiglia Portégé X30-E, come tutti i notebook Toshiba, ha superato i rigorosi test indipendenti HALT (Highly Accelerated Life Test), che simulano tre anni di utilizzo per garantire affidabilità e resistenza richieste dall’utilizzo quotidiano dei notebook in ambito professionale. Per dimostrare il costante impegno dell’azienda nel mercato dei PC B2B, Toshiba ha sottoposto i Portégé X30-E ai test MIL-STD-810G, standard militare degli Stati Uniti, che replicano in laboratorio gli effetti dell’ambiente esterno sui dispositivi in modo da riprodurre le condizioni che i notebook dovranno affrontare durante il loro intero ciclo di vita.