Anche Lenovo ha avuto il suo Yoga Day

Nel giorno del solstizio d’estate Lenovo ha festeggiato il giorno più lungo dell’anno presentando le novità della linea Yoga

In occasione dell’International Yoga Day, Lenovo ha presentato le novità consumer in arrivo in Italia per il periodo “back-to-school”.

Parliamo dei nuovi 2-in-1 Yoga e Miix, degli IdeaPad sempre più “thin & light” e dei nuovi Lenovo Legion – per il gaming e non solo.

Presso l’Arena Civica di Milano, Lenovo ha festeggiato il giorno più lungo dell’anno presentando le novità per il mercato consumer proprio sotto gli spalti della Palazzina Appiani, bene storico tutelato dal FAI e voluto da Napoleone come tribuna d’onore per sé e i suoi familiari quando assisteva a spettacoli e manifestazioni sportive.

Yoga 530 e 730: i convertibili progettati per la generazione mobile

Tra le novità presentate, Yoga 730 e Yoga 530 (entrambi disponibili da luglio rispettivamente a 1.099 e a euro) sono gli ultimi nati nella famiglia dei pluripremiati convertibili 2-in-1 di Lenovo, progettati per la mobile generation. I nuovi Yoga basati su Windows 10 presentano un design moderno, prestazioni da laptop e portabilità da tablet, caratteristiche che hanno fatto di Yoga un brand premium fin dai tempi in cui Lenovo inventò il formato convertibile, a fine 2012. Oggi i nuovi Yoga offrono un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, a casa, in ufficio o in mobilità.

Inoltre, al di là dell’uso con tastiera e mouse, oggi è possibile utilizzarli in modalità touch, scrivendo a mano libera o semplicemente parlandoci. Con queste opzioni, ognuno può interagire con Yoga 730 e 530 nel modo più comodo e naturale. Per chi preferisce usare una penna al posto della tastiera, infatti, la Lenovo Active Pen 2 presenta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione per scrivere, disegnare e annotare, oltre alla possibilità di scrivere direttamente su carta con Windows Ink.

Nelle configurazioni più performanti i nuovi Yoga sono dotati di display touch UHD IPS su Yoga 730 e FHD IPS su Yoga 530, mentre tutti presentano una cornice minima e permettono di strisciare, toccare e allargare le finestre per navigare in rete. Per un ulteriore livello di sicurezza e personalizzazione, è possibile effettuare il login dal lettore biometrico delle impronte digitali attraverso Windows Hello.

Per quei momenti in cui si hanno le mani occupate o si è lontano dal laptop, Yoga 730 utilizza l’intelligenza artificiale per attivare l’assistenza intelligente integrata di Alexa o Cortana, entrambe installate di serie e pronte a ricevere comandi vocali.

Più leggeri e sottili che mai

Con un peso di soli 1,9 kg nella versione 14” – mentre il 13” ne pesa addirittura solo 1,2 – e un robusto chassis in alluminio anodizzato disponibile nei colori platino e grigio acciaio, il nuovo Yoga 730 appaga anche l’occhio. Anche Yoga 530, con i suoi 1,6 kg, un display da 14 pollici e uno spessore di 17,6 mm è oggi ancora più portabile.

Il nuovo Yoga 730 presenta una durata massima della batteria di 11 ore e mezza per il 13 pollici e di 11 ore per il 15 pollici in FHD. Per chi si sposta di riunione in riunione, il caricatore Rapid Charge consente di avere fino a 2 ore di carica in soli 15 minuti senza collegarsi alla rete elettrica.

Potenza alla produttività in un laptop

Per una vera mobilità sempre e ovunque, il Miix 630 – l’ultimo 2-in-1 detachable di Lenovo con Windows 10 che sarà disponibile da settembre a partire da 999 euro – offre la mobilità always-on di uno smartphone con connessione 4G LTE integrata, senza bisogno di hotspot Wi-Fi nei dintorni.

Equipaggiato con l’innovativa piattaforma Qualcomm Snapdragon 835 su sistema operativo Windows 10 S, Miix 630 permette di lavorare in qualsiasi momento e in ogni luogo. La sua tastiera full-size retroilluminata con touchpad di precisione offre un’esperienza di digitazione comoda e pratica per compilare report, preparare presentazioni ed elaborare calcoli.

Ideale per la generazione mobile di oggi, Lenovo Miix 630 offre la libertà di essere always-on, sempre connessi che di solito hanno solo gli utenti di smartphone, e che desiderano quelli dei laptop. Oltre alla connettività in qualsiasi momento e ovunque, la tecnologia 4G LTE integrata consente a Miix 630 di ottenere connessioni velocissime.

Anche con la tastiera, Miix 630 è spesso solo 15,6 mm e pesa appena 1,33 kg, mentre la durata della batteria arriva fino a 20 ore di riproduzione video in locale permettendo di lasciare il cavo di alimentazione a casa.

Senza bisogno della ventola è silenzioso e offre diversi modi di utilizzo: è, infatti, possibile controllare i propri profili social o guardare i video in modalità tablet con touchscreen WUXGA+ da 12,3 pollici, disegnare e modificare con Lenovo Digital Pen, o collegare la tastiera full-size per digitare comodamente le e-mail più lunghe. La tastiera rimovibile può fungere da protezione per lo schermo quando si è in viaggio.

Laptop super anche con budget limitati

Per chi è alla ricerca di un laptop Windows 10 ma non dispone di un budget illimitato, i Lenovo IdeaPad 330S e 530S (disponibili a luglio rispettivamente a 429 e 799 euro) rappresentano la risposta ideale. Questi nuovi laptop, ancora più leggeri, performanti e dal design esclusivo, sono studiati per dare il meglio per chi lavora spesso in mobilità.

Per chi è alla ricerca di una via di mezzo fra un dispositivo di uso domestico e un ultraportatile, IdeaPad 330S (S=Slim) si presenta con un peso di 1,5 kg e uno spessore di 18mm. Se a questo aggiungiamo un’elegante finitura in alluminio satinato e la cornice sottile del display, schermi Full HD da 14 o 15 pollici, una tastiera retroilluminata, potenti altoparlanti da 2 Watt con Dolby Audio, processori Intel Core i7 di ottava generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce GTX1050, l’IdeaPad 330S è il dispositivo ideale per chi deve combinare diverse esigenze d’uso.

Con un peso di 1,35 kg e uno spessore di soli 1,5 cm, IdeaPad 530S è il top di gamma della linea. Grazie a uno chassis interamente in alluminio elegante e robusto, disponibile in diverse colorazioni, display Full HD da 14 o 15 pollici, e il 14 pollici scalabile fino a Wide Quad HD (WQHD 2560 x 1440), IdeaPad 530S combina l’agilità e la leggerezza con prestazioni di alto livello grazie ai processori Intel Core di ottava generazione e schede grafiche NVIDIA MX130 o MX150, per gli utilizzi di gaming leggero e l’editing fotografico. Completa il pacchetto una tastiera di alta qualità – con retroilluminazione opzionale –Precision Touchpad™ e l’audio Dolby ottimizzato per altoparlanti Harman®.

Cresce la famiglia di pc Lenovo dedicati al gaming

Due nuovi laptop Lenovo Legion Y730 e Y530, due tower Lenovo Legion T730 e T530 e due Lenovo Legion C730 e C530 dal formato “cube” arricchiscono la famiglia di pc Lenovo dedicati al gaming.

Dai titoli più richiesti del momento alle “battle royale” dense di azione fino ai giochi di ruolo, queste potenti macchine, in qualsiasi formato si presentino, sono equipaggiate per consentire sessioni di gioco mozzafiato.

Ogni dispositivo è provvisto di un sistema di raffreddamento potenziato che consente di mantenere una temperatura ottimale anche quando la competizione si scalda, dando al giocatore una tranquillità aggiuntiva quando le prestazioni di gioco arrivano al limite. Per far fronte alle esigenze di chi è alla ricerca della sostanza insieme allo stile, il design degli ultimi Lenovo Legion è stato completamente riprogettato, con una nuova estetica moderna e lineare più essenziale. Tipicamente un pc per il gaming è utilizzato anche per altre attività, quindi i nuovi Legion sono progettati per gestire le situazioni di gioco più estreme mantenendo al contempo un aspetto elegante per l’uso anche in ambiente professionale.

Tutti disponibili in agosto su www.lenovo.com/it e nelle migliori catene retail, gli ultimi arrivati avranno un presso a a partire da 999 euro per il Lenovo Legion Y530 15”, da 899 euro per il tower Lenovo Legion T530 e da 849 euro per il cube Lenovo Legion C530.