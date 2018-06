Da Manhattan Associates nuove tecnologie per l’evasione degli ordini

Ecco come nell’era del commercio interconnesso, Manhattan Associates si propone di rivoluzionare la gestione del magazzino

Per aiutare i retailer e i fornitori di logistica integrata a trasformare il loro approccio nel processo di esecuzione, Manhattan Associates ha annunciato importanti miglioramenti alla soluzione di gestione del magazzino (Warehouse Management Solution – WMS).

Intenta a migliorare la flessibilità degli ordini, ottimizzando l’utilzzo delle risorse e incrementando i flussi di lavoro mobile in magazzino, lo specialista del WMS presenta nuove tecnologie per l’evasione degli ordini, che integrano avanzate funzionalità WES e un'interfaccia utente intuitiva e multipiattaforma.

Nello specifico, Manhattan Associates ha aggiornato la sua soluzione WMS per adattarla al commercio interconnesso di oggi. La soluzione propone funzionalità inedite per la gestione e l’ottimizzazione intelligente degli ordini, con un’ineguagliabile coordinazione delle funzioni manuali e automatizzate, per massimizzare l’efficienza della forza lavoro.

Maggiori capacità per Order Streaming

In passato, i magazzini venivano progettati come luoghi per il deposito e la distribuzione per le grandissime quantità di prodotti, per i quali il modello a wave si dimostrava il metodo più efficiente per evadere queste tipologie di ordini. Dato che i tradizionali centri di distribuzione non sono riusciti ad adeguarsi e riprogettarsi per rispondere agli attuali volumi delle spedizioni legate all’e-commerce, il settore si è adattato costruendo strutture secondarie o aree dedicate nel magazzino principale. La moltiplicazione di questi spazi logistici comporta però significativi costi aggiuntivi causati dalla ridondanza di attrezzature, inventario e manodopera.

Manhattan ha potenziato le capacità del suo Order Streaming con l’obiettivo di proporre un motore di ottimizzazione per l’evasione degli ordini unico e intelligente, in grado di elaborare simultaneamente gli ordini che rispondono al modello a wave tradizionale, quelli che rispondono al modello waveless, quelli dei flussi continui in magazzino. Order Streaming gestisce in modo dinamico i differenti metodi di evasione degli ordini, riducendo così i tempi di preparazione e migliorando al contempo la precisione e il livello del servizio, grazie all’utilizzo del Machine Learning, che permette di organizzare al meglio le attività, coordinando forza lavoro e processi automatizzati.

Un Warehouse Execution System (WES) all’interno di un WMS

I recenti progressi nel campo della robotica e dell’automazione hanno determinato rilevanti progressi in termini di efficienza delle operazioni di magazzino, e non è insolito che all’interno di una singola struttura vengano utilizzati vari macchinari e diverse tipologie di automazione. Coordinare le diverse tecnologie affinché lavorino in modo fluido tra loro, nonché insieme alla forza lavoro umana, richiede un livello di integrazione sempre più sofisticato e intelligente, in grado di anticipare il carico di lavoro complessivo necessario al sistema di gestione del magazzino.

Manhattan è la prima azienda ad incorporare un Warehouse Execution System (WES) all’interno di un WMS, così da orchestrare efficacemente il flusso di lavoro attraverso l’intera gamma di risorse. Manhattan WES è progettato per integrarsi rapidamente con qualsiasi automazione ed è in grado di coordinare i processi anche su più siti.

Unified Distribution Control

Per ottimizzare le funzionalità mobili, nell’ultima versione WMS, Manhattan presenta Unified Distribution Control, un’interfaccia utente (UI) reattiva e intuitiva che, coniugando le moderne tecnologie touchscreen con le tecniche di visualizzazione dei dati, aiuta i responsabili di magazzino a diagnosticare e correggere qualsiasi errore, da qualsiasi luogo si trovino. Gli strumenti di analisi avanzati permettono inoltre ai responsabili di avere una panoramica completa delle performance in magazzino, e di disporre di informazioni necessarie per rispondere in tempo reale ad eventi o criticità.

L’interfaccia include inoltre una versione per i collaboratori, in grado di semplificare l’esecuzione delle attività, ridurre i tempi di formazione, garantendo a tutti gli utenti un'esperienza coerente e uniforme, su tutti i principali sistemi operativi, sia da dispositivi fissi che mobili.