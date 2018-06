Il Wi-Fi in ospedale: più servizi e funzionalità per staff e pazienti

L’Hospital de Cancer de Barretos in Brasile ha scelto Cambium Networks, garantendo a staff, pazienti e visitatori servizi più efficienti

L'Hospital de Cancer de Barretos è una delle strutture ospedaliere specializzate più avanzate del Brasile per la cura dei tumori, in cui lavorano 380 medici a tempo pieno e 3.500 membri dello staff che trattano circa 6.000 pazienti.

Per quanto eccezionali siano le strutture mediche, la direzione ha tuttavia constatato l'esistenza di sostanziali problemi di comunicazione tra unità mediche ed edifici nel campus e anche in relazione alla connettività Wi-Fi offerta ai visitatori. L'infrastruttura wireless non poteva supportare le specifiche esigenze del personale ospedaliero e il Wi-Fi poteva servire in realtà solo poche decine di utenti.

Lo staff IT dell'ospedale ha quindi collaborato con RJ Network, un integratore tecnologico locale, per implementare una soluzione appositamente progettata, capace di offrire la capacità di throughput necessaria per connettere gli utenti in qualsiasi luogo nel campus dell'ospedale.

Dopo una analisi sul campo, il team ha deciso di implementare una rete Wi-Fi Cambium Networks utilizzando acces point cnPilot 802.11ac in tutta la struttura.

Il sistema ora supporta oltre 6.000 utenti e 8.000 profili utente, senza rallentamenti o errori.

Lo staff e i visitatori dispongono ora di una serie di importanti servizi e funzionalità:

• La funzionalità di Single Sign On consente alle persone di rimanere connesse mentre si spostano tra gli edifici.

• I giovani pazienti ricoverati hanno accesso a programmi di apprendimento e giochi.

• Tutti i pazienti hanno ora un vero accesso online per rimanere in contatto con la famiglia

• Anche i visitatori possono accedere alla posta o a documenti urgenti mentre si trovano in struttura per sostenere i propri cari

• Il team IT ora dispone di analisi per identificare velocemente colli di bottiglia e problemi per ridurre al minimo i tempi di inattività

"Le prestazioni offerte dai prodotti Cambium Networks hanno superato tutte le nostre aspettative – ha dichiarato Lucas da Silva Oliveira, responsabile per l'infrastruttura IT dell'ospedale -. Pazienti e visitatori possono facilmente accedere a internet e questo ha fatto fare un salto di qualità per i degenti e per le comunicazioni coi familiari lontani".

Una buona infrastruttura Wi-Fi può quindi creare un ambiente di lavoro più efficiente per il personale medico impegnato ogni giorno nella cura della malattia e può anche offrire un piccolo ma significativo contributo per la qualità della degenza, mantenendo pazienti, personale e visitatori sempre connessi.

Anche in Italia l'ecosistema dei partner Cambium Networks è pronto e attrezzato per fornire consulenza alle strutture ospedaliere pubbliche e private, proporre soluzioni Wi-Fi capaci di migliorare la qualità del lavoro per gli operatori sanitari e offrire un ambiente di degenza più confortevole.