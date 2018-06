Il Gruppo SIEM – Euronics apre a Corato (BA)

Il nuovo negozio sarà sulla Strada Provinciale 231 al Km 35: uno store concepito con la più moderna tecnologia e la migliore assistenza del personale addetto

Il Gruppo SIEM, Socio di Euronics Italia, apre il suo ventiseiesimo punto vendita a Corato, in provincia di Bari, zona strategica per ampiezza di bacino, che si attesta intorno ai 130.000 abitanti.

Circa 1.000 sono i metri quadri dedicati alla vendita, con due digital store che hanno l’obiettivo di gestire la clientela in logica multicanale, consentendo la selezione del prodotto non disponibile immediatamente in store sull’online e prenotarne il ritiro in negozio, ampliando notevolmente le referenze e la scelta.

Il nuovo store prevede anche aree touch completamente rinnovate, dove sono disponibili device a libero tocco, aree demo presidiate con le ultimissime novità dei fornitori e zone informative, per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei clienti.

E dove la tecnologia non arriva, gli addetti alla vendita e il personale a supporto sono a completa disposizione per consigliare e indirizzare l’acquisto dell’utente.

Ventisette le nuove assunzioni previste dal Gruppo SIEM all’interno del nuovo negozio di Corato, per garantire la massima professionalità e un servizio sempre più accurato e competente, dalla prima accoglienza, alla vendita fino alla gestione più efficiente a livello manageriale.