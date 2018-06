Forge Reply è il primo Microsoft Mixed Reality Partner in Italia

I clienti enterprise riconoscono in Forge Reply la competenza strategica per rispondere alle loro esigenze di innovazione

Forge Reply, società del gruppo Reply specializzata nella progettazione e realizzazione di applicazioni ed esperienze basate su Realtà Virtuale, Realtà Aumentata e Mixed Reality per le imprese, è la prima in Italia a essere certificata Microsoft Mixed Reality Partner.

"Microsoft è lieta di annoverare Forge Reply – società del Gruppo Reply, già al nostro fianco su importanti clienti in tutta Europa – come primo partner italiano sulla mixed reality per l'eccezionale profondità e ampiezza di offerta sullo specifico tema AR/VR – dichiara Leila Martine, responsabile del programma Microsoft Mixed Reality EMEA -. I clienti enterprise riconoscono in Forge Reply la competenza strategica per rispondere alle loro esigenze di innovazione; da oggi la certificazione Mixed Reality e Microsoft HoloLens aiuterà i clienti a trarre un vantaggio più immediato dai loro dati e risorse puntando ad un risparmio di costi e creando innovativi modelli di collaborazione e apprendimento”.

Il nuovo programmma Microsoft di certificazione nell’ambito Mixed Reality ha l’obiettivo di individuare le aziende che nello sviluppo di applicazioni Mixed Reality si distinguono per innovazione, competenza tecnica, creatività, ergonomia delle applicazioni realizzate, per la qualità di contenuti 3D e per la capacità di integrare i visori Hololens all’interno degli ecosistemi tecnologici delle aziende.

Attraverso un percorso a fianco dei ricercatori Microsoft, durato 12 settimane, Forge Reply ha realizzato una applicazione di supporto alle attività di manutenzione su motori marini per un’importante società cliente. Attraverso questa applicazione, l’utente viene guidato passo passo, con animazioni grafiche attraverso il processo di smontaggio e sostituzione di parti del motore.

Forge Reply offre servizi di progettazione e realizzazione di esperienze 3D che sfruttano la Realtà Virtuale, la Realtà Aumentata e la Mixed Reality sia per comunicare efficacemente con propri clienti (presentazione e configurazione di prodotto; esperienze emozionali), sia per rendere più efficaci alcuni processi interni (training, supporto alla manutenzione, empowerment dei front-line workers).