La rete WiFi si trasferisce in auto, a tutta sicurezza!

Le novità di Netgear per il mondo automotive

Guardare la propria serie TV preferita in coda in autostrada? La nuova soluzione per l’automotive di Netgear lo consente. Stiamo parlando di Nighthawk M1, un dispositivo che consente di usufruire di una rete WiFi on-board ad una velocità di download LTE fino a 1 GB e che permette di connettere, con una semplice Sim Card da inserire nello slot dedicato integrato, fino a un massimo di 20 dispositivi, così che i passeggeri potranno aggiornare le mappe, vedere il traffico in tempo reale, guardare film in streaming o contenuti multimediali sul proprio smartphone/tablet.

Nighthawk M1:

Supporta i sistemi di videosorveglianza Arlo e può essere utilizzato come base station permettendo all’utente di avere il proprio sistema di sicurezza sempre con sé a portata di mano.

È l'unico Mobile Router con velocità LTE fino a 1 GB.

Grazie alla tecnologia WiFi AC dual, permette di collegare fino a 20 dispositivi. Questo vuol dire che non solo è possibile usufruire di una connessione WiFi in tutti i dispositivi collegati, ma che la porta Ethernet può es sere utilizzata anche come LAN per il collegamento cablato del PC.

Con le 2 porte USB e lo slot microSD è possibile accedere a contenuti caricati su disco esterno o microSD e condividerli con tutti i dispositivi collegati.

Ha una batteria in condizioni di pieno utilizzo garantisce 24h di durata e può anche essere utilizzato costantemente alimentato a cavo, funzionando come un router.

Focus sulla sicurezza

Oltre alla rete un’altra priorità irrinunciabile per le nostre automobili è la sicurezza. Con Arlo Go di Netgear si ha a disposizione una videocamera di sicurezza 100% senza fili da portare con sé. Arlo Go può essere posizionata ovunque senza la necessità di essere collegata a una rete WiFi e funziona con la rete telefonica mobile (3G e 4G LTE). Basta acquistare e inserire una SIM con traffico dati per avere la sicurezza a portata di mano.

Posizionandola all’interno dell’auto, l’utente potrà, ad esempio, godersi una pausa pranzo in un punto di ristoro in totale relax senza preoccuparsi che i propri averi diventino obiettivo di malintenzionati poiché, in qualsiasi momento, potrà monitorare tutto tramite l’app Arlo.

Arlo Go è perfettamente integrata con Nighthawk M1, che può essere utilizzato come base station permettendo così di portare con sé solo Arlo Go e non l’intero sistema.