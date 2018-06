Da Motorola Solutions copertura LTE on demand

La nuova rete broadband portatile LXN 500 offre costante copertura a banda larga ad alta velocità ovunque sia necessario

Per operazioni di emergenza che richiedono una costante copertura a banda larga ad alta velocità, Motorola Solutions ha annunciato LXN 500 LTE Ultra Portable Infrastructure, la nuova soluzione a banda larga di ultimissima generazione, che consente agli addetti al primo soccorso di stabilire ovunque una copertura LTE ad alta velocità nel giro di pochi minuti.

LXN 500 LTE Ultra Portable Network Infrastructure di Motorola Solutions è un impianto di piccole dimensioni, a piena potenza che può essere trasportato in una valigetta, in uno zaino o in un veicolo in modo che le organizzazioni per la sicurezza pubblica possano portare con sé con loro la rete a banda larga o installarla in una postazione fissa.

La rete LTE più compatta, leggera e pienamente operativa di Motorola Solutions si basa su una piattaforma che combina un eNodeB (eNB) e un Evolved Packet Core (EPC). L’infrastruttura portatile crea un’area LTE on-demand con copertura fino a un chilometro che può dare accesso fino a 100 utenti. Con tempi di attivazione inferiori ai cinque minuti, i primi soccorritori possono fare affidamento immediato ovunque e in qualunque momento su una copertura LTE sicura e con la capacità di cui necessitano.

LXN500 dotato di Wi-Fi è una rete LTE autonoma che può anche comprendere applicazioni software come la mappatura, la messaggistica e lo streaming video per individuare le risorse sul campo in caso di emergenza e consentire una collaborazione senza interruzioni. Il design compatto, con livello di protezione IP54, è concepito per ambienti difficili e può resistere al caldo, al freddo, alla pioggia e ad altre condizioni ostili che i primi soccorritori si trovano a dover affrontare.

Copertura radio mobile mission critical

Motorola Solutions ha anche presentato TREM, nuova soluzione integrata per LXN 500 di Motorola Solutions, fornita dal partner RED Technologies. La Soluzione TREM consente un’implementazione efficiente della copertura radio mobile mission critical per la pubblica sicurezza e le forze militari. TREM offre la mappatura della copertura radio in tempo reale, supervisiona la connettività e gestisce le interferenze radio durante situazioni di crisi. Inoltre, integrerà Licensed Shared Access per l'implementazione di reti radio per la pubblica sicurezza all'interno di reti commerciali quando sono richieste ulteriori frequenze e l'accesso prioritario ai servizi.