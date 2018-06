Technology BSA cresce in Lombardia

Dopo il Piemonte, il distributore di componenti per l’automazione industriale è pronto a inaugurare una nuova sede a Porto Mantovano

Dopo essersi insediata a pieno titolo in Piemonte, quale regione di appartenenza, Technology BSA, società italiana specializzata nella distribuzione di componenti per l’automazione industriale, ha annunciato la nuova apertura nell’area di Mantova, che va ad aggiungersi agli uffici già presenti a Vigevano e Corsico.

Il prossimo 5 luglio, il distributore ufficiale del marchio Rockwell Automation per la regione Lombardia, intende qualificarsi come fortemente presente in questo territorio con l’obiettivo di fornire ai propri clienti non solo componenti di automazione industriale ma soprattutto soluzioni efficienti e all’avanguardia ricamate sule loro specifiche esigenze. L’azienda offre questo servizio grazie alle competenze tecniche di tutto lo staff. Per tale motivo all’interno del nuovo ufficio di Mantova sarà presente una sala corsi dedicata allo sviluppo di soluzioni su misura per il cliente oltre a corsi di formazione.

Fondata nel 1997 e parte del gruppo EDGE Global Supply dal 2017, Technology BSA è una realtà che opera in molti settori, quali Food & Beverage, Lavorazione delle Materie Plastiche, Packaging, Pharma & Beauty, Etichettatura, Logistica e Tracciabilità, grazie al vasto assortimento di prodotti a catalogo di importanti marchi riconosciuti a livello globale di cui è distributore ufficiale: Rockwell Automation, Omron, Phoenix Contact, SMC, Rittal, Sada Cavi, Satech, DCM/Autonox24, Motovario, Eaton, ProSoft, Basor.

Essere presenti in maniera diretta sul territorio assicura un’attività di assistenza continua, una relazione di fiducia con i tecnici e i commerciali BSA, oltre che tempi di risposta ridotti. Un valore aggiunto da imparare a conoscere.