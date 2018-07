TTG 1 LUGLIO: GDPR, la soluzione per chi è in ritardo

In questa edizione: WSS, APC by Schneider Electric, F-Secure, Exclusive Networks e Ipsos

IN QUESTA EDIZIONE:

In questa edizione del TTG WSS propone la sua soluzione per chi è in ritardo sul GDPR, APC by Schneider Electric spiega perchè i micro data center sono un'opportunità per il canale e F-Secure racconta di Radar, la sua soluzione di Vulnerability Management. Exclusive Networks presenta il suo evento SMB Channel Live 2018 e per finire Ipsos analizza la figura dei medici millenials e il loro rapporto con la tecnologia.