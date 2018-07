Accordo di distribuzione Esprinet – MSI

Per la commercializzazione della gamma per il gaming del produttore Taiwanese

Esprinet ha siglato un accordo con MSI per la distribuzione sul mercato italiano di notebook, desktop, all-in-one e monitor per il gaming del produttore Taiwanese.

Fondata nell'agosto del 1986, MSI è specialista nella produzione di schede madre, schede video, server/workstation, barebone, networking, elettronica di consumo e Notebook.

Secondo i termini dell’accordo, Esprinet si occuperà della distribuzione di notebook, desktop, all-in-one e monitor di MSI, con l’obiettivo di diffondere i prodotti e le tecnologie gaming e professionali fiore all’occhiello del produttore, completando ulteriormente la propria offerta con il ricco portafoglio di prodotti di alta fascia tipici della gamma di MSI.

Scegliendo Esprinet, MSI si affida a un partner solido ed affidabile per crescere in Italia. Grazie ai suoi 36.000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e negli Esprivillage, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management, Esprinet rappresenta il partner ideale per supportare l’azienda nell’ottenere quella copertura capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

“Siamo lieti che un’azienda come MSI, leader mondiale nel mercato del Gaming, abbia scelto Esprinet come distributore per consolidare la propria posizione sul mercato italiano. Questa partnership rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia che i vendor ci riconoscono, un’importante opportunità per ribadire il nostro ruolo di distributore di riferimento in ambito gaming e nonché per poter offrire ai nostri clienti sempre il meglio della tecnologia disponibile” ha commentato Giovanni Testa, Business Operations Manager di Esprinet Italia.