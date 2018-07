Carestream PACS in cloud per il Cardarelli di Napoli

Il più grande ospedale del Sud Italia intende così proseguire il proprio percorso di innovazione e crescita digitale

Al passo con l’innovazione e il rinnovo del parco tecnologico, l’Ospedale Cardarelli di Napoli ha deciso di investire per i prossimi 5 anni 3 milioni di euro nella soluzione Carestream PACS in cloud.

Si tratta di strumenti informatici attraverso i quali il più grande ospedale del Sud Italia potrà

concentrare la propria attenzione sulle esigenze degli operatori sanitari e sulla qualità delle

cure senza doversi più preoccupare di tutte le incombenze legate alla gestione della parte

hardware, come sicurezza dei dati e backup degli stessi, spazio di archiviazione e

obsolescenza dei server.

Chiamata a svolgere un ruolo di primo piano per quanto riguarda l’assistenza sanitaria di

urgenza, distinguendosi per le attività specialistiche in area medica e chirurgica, la struttura che conta oltre 950 posti letto e un numero di esami che si stima attorno ai 170.000 all’anno, ha optato per una soluzione in cloud che le permetterà una gestione dei dati sensibili dei propri pazienti estremamente sicura nel rispetto del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Si aggiunge così un altro tassello alla “road map” tracciata dalla Direzione strategica del

Cardarelli, che punta a valorizzare con i fatti le moltissime eccellenze impegnate

nell’Azienda ospedaliera. In tal senso, quella del Cardarelli rappresenta una delle prime due installazioni in cloud per una struttura sanitaria pubblica in Italia; un’ulteriore dimostrazione dell’efficienza e la propensione all’innovazione tecnologica che ci contraddistingue nonostante le difficoltà economiche del nostro tempo.