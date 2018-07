Mediaworld: partito il Black Friday dell’estate!

Dal 2 all’8 luglio, una settimana di promozioni su centinaia di prodotti in tutti gli store e su mediaworld.it

MediaWorld ha lanciato la campagna “Red Friday”, una settimana di imperdibili promozioni su centinaia di prodotti best seller in tutti gli store italiani e sul sito mediaworld.it.

La campagna vuole essere un vero Black Friday fuori stagione targato MediaWorld, ideato per offrire ai clienti un’occasione promozionale esclusiva e riservata alla comunità dei clienti MediaWorld.

La settimana del Red Friday si svilupperà in due momenti: a partire dal 2 luglio, sino a giovedì 5, ogni giorno ci sarà una anteprima fatta di quattro offerte imperdibili. A partire dalla mezzanotte tra giovedì 5 e venerdì 6 luglio su mediaworld.it e dalle 09.00 dello stesso venerdì in tutti i negozi MediaWorld per tutto il week end andrà in scena la grande promozione dell’estate con centinaia di offerte imperdibili su tutte le categorie di prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

Attraverso i canali ufficiali di MediaWorld su Facebook e via Newsletter saranno annunciate ogni giorno le offerte in anteprima, mentre a partire da venerdì tutti i prodotti in promozione saranno protagonisti nei negozi e sul sito mediaworld.it.