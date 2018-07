Nuovi cavi Manhattan HDMI high speed con ethernet

Un cavo di collegamento in grado di trasferire dati audio – video garantendo un’elevata qualità del segnale trasmesso

Una nuova linea di cavi HDMI High Speed con Ethernet Ultra-Slim: è la proposta di Manhattan, che prevede di fatto sullo stesso cavo del segnale audio-video e della connettività internet, un’unica connessione HDMI.

I cavi Manhattan si contraddistinguono sia per la qualità costruttiva che per i materiali usati, tra cui la schermatura totale a garanzia dell’integrità del segnale trasmesso per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI). Inoltre, i contatti placcati oro e il conduttore in rame consentono una notevole precisione nella trasmissione.

Permettendo quindi di sfruttare a pieno tutte le potenzialità dell'interfaccia HDMI fino a 18 Gbps di larghezza di banda a 600 MHz, supportano le risoluzioni Ultra HD 4K@60Hz, la visione in 3D e il Deep Color. Il canale audio di ritorno (Audio Return Channel) assicura il collegamento bidirezionale tra un televisore e un amplificatore, senza necessità di cavi addizionali.

Un altro plus di questa linea è poi lo spessore: questi cavi risultano ultra sottili e ultra flessibili in grado di resistere anche all’intreccio più tenace grazie al rivestimento in PVC a protezione del core interno. Equiparati ai cavi standard HDMI, si rivelano molto più leggeri e sottili quindi facilmente trasportabili e ideali per la connessione di dispositivi mobili.

Le dimensioni ridotte di cavo e connettore congiunte alla flessibilità della guaina, favoriscono i cavi Manhattan nelle applicazioni fisse dove gli spazi sono ridotti (come ad esempio dietro ad un supporto per monitor a parete o per i nuovi televisori super sottili) agevolando un’installazione ordinata e pulita poiché possono essere facilmente nascosti alla vista.

Proposti con 5 diverse lunghezze: 4,5 metri, 3 metri, 1,8 metri, 1 metro e 0,5 metri si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di utilizzo favorendo il collegamento anche in mobilità.