Polycom Trio per la trasformazione digitale delle sale conferenza

Polycom annuncia nuove funzionalità uniche di condivisione di contenuti audio e video grazie alle partnership con Microsoft, Amazon, Zoom e BlueJeans

Tra i più richiesti telefoni per conference call, già adottato da oltre il 57% delle aziende Fortune 100, Polycom Trio si candida a guidare la digital transformation nelle meeting room, migliorando la produttività dei dipendenti e l’efficienza durante le riunioni.

Non solo telefonate di altissima qualità, streaming di contenuti e videoconferenze su differenti piattaforme di comunicazione ma un’ampia scelta di piattaforme supportate che vanno dai fornitori ITSP alle piattaforme legacy di controllo delle chiamate fino a una gamma sempre più ampia di soluzioni software per le UC.

Inoltre, grazie ai partner strategici Microsoft, Amazon, Zoom e BlueJeans, Polycom ha annunciato che Polycom Trio supporterà Microsoft Teams per le riunioni e le chiamate implementando l’app di Teams per i telefoni e offrendo una buona esperienza agli utenti.

Con Amazon è stato, invece, rinnovano l’impegno nel coniugare le innovazioni nell’elaborazione del linguaggio naturale con l’expertise di Polycom nella comunicazione, al fine di semplificare l’esperienza dell’utente per i dipendenti nelle generazioni a venire.

Ora, inoltre, Polycom Trio è certificata per integrarsi alla nuova piattaforma di riunioni di BlueJeans per spazi di lavoro moderni. I clienti BlueJeans potranno sperimentare e godere della leggendaria qualità audio di Polycom Trio.

Infine, Polycom Trio da oggi è abilitato per l’utilizzo durante i meeting con un’interfaccia utente Zoom.

Non a caso, i clienti stanno implementando Polycom Trio per offrire un livello voce HD insieme a funzionalità di videoconferenza e contenuti professionali. I dipendenti possono utilizzare l’intuitivo display a colori per partecipare a qualsiasi riunione con un semplice click. Sia che si tratti della tecnologia brevettata da Polycom – NoiseBlock – per eliminare il rumore di fondo che distrae, o della capacità unica di condividere facilmente i contenuti, Polycom Trio stabilisce un nuovo standard per esperienze di collaboration di valore.

I clienti potranno presto utilizzare l’innovativa interfaccia utente di Polycom Trio per controllare la propria telecamera EagleEye IV: potranno infatti ingrandire e ridurre lo zoom utilizzando l’interfaccia utente Polycom Trio come se utilizzassero uno smartphone. Questa funzionalità unica è disponibile per i clienti attraverso un aggiornamento disponibile da aprile.