Arrow è Riverbed EMEA Distributor of the Year 2017

Il premio è stato assegnato nel corso del Riverbed Partner Summit 2018

In occasione del Riverbed Partner Summit 2018 svoltosi in California pochi mesi fa, Arrow Electronics ha ottenuto il premio Riverbed Technology EMEA Distributor of the Year 2017.

Con una partnership in corso datata 2006, Arrow e Riverbed mantengono una stretta collaborazione testimoniata anche dai più alti livelli di certificazione ottenuti dal fornitore globale di tecnologia per gli Stati Uniti, l’area EMEA e APAC in cui è, tra l’altro, attiva la distribuzione con Riverbed.

Da qui l’entusiasmo per un riconoscimento come miglior distributore dell’anno per Europa, Medio Oriente e Africa in virtù del lavoro svolto nell’ultimo anno offrendo soluzioni in grado di affrontare la moltitudine di requisiti del cloud computing, come la connettività e l’ottimizzazione delle performance e della visibilità.

Nello specifico, il premio Riverbed Technology EMEA Distributor of the Year 2017 riconosce ad Arrow i successi conseguiti e celebra i risultati ottenuti.