11.000 visitatori allo stand Canon a FESPA 2018

Record di visitatori alla scoperta delle soluzioni pensate per liberare la produttività e la creatività

Il flusso di lavoro completamente automatizzato di stampa e taglio, con la stampante piana Océ Arizona e il tavolo da taglio ProCut gestito attraverso una tecnologia robotica sviluppata da Roland Robotics, partner Canon, hanno tenuto banco a FESPA 2018.

In questa occasione lo stand Canon ha attirato un numero record di visitatori: in 11.000 hanno voluto toccare con mano la gamma di soluzioni per la produzione digitale di grande formato, pensata per applicazioni che spaziano dalla cartellonistica alla grafica, dalla decorazione d'interni al packaging.

Tra queste anche la stampante roll-to-roll Océ Colorado 1640 presentata con tecnologia di finitura in linea Fotoba.

Cresce la domanda per applicazioni di grande formato

Proprio l’aumentata domanda per applicazioni di grande formato ha spinto i PSP a concentrarsi su strategie che espandono la loro capacità produttiva e automatizzano i processi, dove possibile. Grazie al portfolio di stampanti roll-to-roll e piane Canon sta collaborando con partner esperti per garantire soluzioni end-to-end all’avanguardia che sappiano rispondere alle esigenze dei clienti.

FESPA 2018 ha offerto a Canon l’opportunità di mostrare l’impatto positivo che la tecnologia UVgel ha avuto sul mercato, attraverso storie di successo di oltre 300 installazioni di Océ Colorado 1640 nell'area EMEA. Queste testimonianze hanno incentivato la domanda per la stampante roll-to-roll, i visitatori infatti hanno potuto verificare con i propri occhi l’unicità di questa tecnologia, che coniuga elevata produttività, qualità di stampa e versatilità nella gestione dei supporti.

Altro tema dominante di FESPA 2018 è stato il nuovo impulso avvertito dai PSP per la diversificazione del loro business in nuove aree applicative. Canon ha allestito una ricca esposizione di applicazioni realizzate dai suoi clienti, come grafica promozionale, stampa e packaging, oltre a esempi delle opportunità di guadagno offerte dalla stampa digitale per la decorazione d'interni.

Il lancio della nuova soluzione di stampa in rilievo, Océ Touchstone, ha attirato l’interesse degli utenti con stampanti piane che desiderano arricchire la propria proposta di valore con stampe testurizzate e altri effetti speciali, sbloccando il potenziale per lavori di alta qualità nel settore della decorazione d'interni, POS e packaging di lusso.