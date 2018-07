Budget PoE sotto controllo con i nuovi switch Netgear

Presentati i primi Switch Unmanaged Gigabit da 16-porte e 8-porte con tecnologia integrata Power over Ethernet (PoE) flessibile

Intenta a rispondere alle esigenze di aziende in continuo sviluppo e a piccoli uffici che necessitano di soluzioni accessibili con budget PoE contenuti, Netgear ha presentato i nuovi Switch Unmanaged Gigabit da 16-porte e 8-porte: i primi del settore con tecnologia integrata Power over Ethernet (PoE) flessibile.

Tre opzioni di montaggio e un selettore di potenza incorporato per modulare facilmente i budget PoE consentono, infatti, di ottenere maggiore efficienza energetica accompagnata da risparmi di costi e di spazio.

Nelle piccole e medie imprese, così come nelle sempre più numerose smart home, non è raro che la rete sia appesantita dalla presenza di telefoni VoIP, telecamere di videosorveglianza IP, dispositivi per la trasmissione video-over-IP, sensori di prossimità, dispositivi di illuminazione LED, serrature di accesso sicuro e altri dispositivi IoT. Questi dispositivi, collocati vicini tra loro e in poco spazio, necessitano di switch di rete capaci di supportare la tecnologia PoE, in modo da collegare alla rete più dispositivi ad alto consumo energetico, con il vantaggio di utilizzare un unico cavo per l’alimentazione elettrica e la connessione. Anche l’access point 802.11ac Wave 2 wireless e i sistemi di videosorveglianza HD pan-tilt-zoom (PTZ) dotati di visione notturna e rilevamento del movimento richiedono un’alimentazione PoE+, aumentando così la richiesta di energia elettrica sugli switch con PoE.

Caratteristiche uniche per la nuova offerta di switch Netgear

Con questi nuovi dispositivi che si aggiungono alla famiglia degli Switch Unmanaged di Netgear è possibile installare porte PoE+ in qualsiasi ambiente ed esattamente dove se ne ha necessità. Silenziosi e dalle dimensioni contenute, dotati di opzioni di montaggio su rack e a parete, sono estremamente flessibili e possono essere posizionati in armadietti, rack di 50 cm, appesi ai muri o appoggiati sulla scrivania.

Le caratteristiche che rendono unici questi quattro switch plug-and play sono il selettore di potenza integrato e l’alimentatore esterno intercambiabile, che consentono di aumentare il budget PoE in qualsiasi momento in modo da dotare i dispositivi della potenza di cui hanno bisogno.

Grazie a questa funzionalità, che per la prima volta è stata implementata in uno switch unmanaged, gli utenti possono iniziare con un budget PoE ridotto e successivamente, in base alle necessità della propria azienda, possono aumentare i budget PoE in ogni momento.

Le aziende che vorranno dotarsi in futuro di dispositivi a medio e alto consumo potranno semplicemente cambiare l’alimentatore esterno. Chi invece già possiede diversi dispositivi ad alto consumo potrà implementare il modello switch high-power con il PoE budget più appropriato.

Disponibili in tutto il mondo presso rivenditori autorizzati e tramite altri canali di rivenditori e siti di e-commerce, i nuovi Switch Unmanaged PoE/PoE+ Gigabit Ethernet NETGEAR presentano la garanzia ProSAFE Lifetime Limited, Lifetime Next Business Day per la sostituzione delle parti e l’opzione Lifetime Technical Support.