Innovazione e stampa: la giusta combinazione per il marketing

Il marketing è uno degli ambiti che sta beneficiando in maniera importante dei nuovi trend della stampa. Maggiore coinvolgimento dei clienti e possibilità di personalizzazione sono tra i principali driver di questa innovazione

A cura di Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, Ricoh Europe

Inizio con il porre una domanda: quando sentite il termine marketing a cosa pensate? Mi occupo di marketing da quasi vent’anni e per me questa parola è davvero evocativa… mi fa pensare a “brand”, “comunicazione”, “conversazione”, ma soprattutto a “innovazione”.

Trovare nuovi modi per raggiungere il proprio pubblico e sviluppare idee originali, anche utilizzando le innovazioni tecnologiche a disposizione: questa è, secondo me, l’essenza del marketing di oggi. Le possibilità sono molte e spaziano dalle comunicazioni digitali all’utilizzo corretto dei dati, alla realtà virtuale, senza dimenticare i più recenti trend della stampa.

In merito a questo ultimo aspetto, pensiamo a come queste tecnologie possono essere utilizzate per comunicare messaggi in modo nuovo e per coinvolgere maggiormente le persone.

Nell’ambito della partnership con Alzheimer’s Research e del progetto Printed Memories, Ricoh ha utilizzato la stampa 3D per riprodurre il cervello umano in modo da rendere visibili gli effetti dell’Alzheimer. Inoltre, sempre per quanto riguarda Ricoh, realizziamo comunicazioni di forte impatto visivo mediante colori speciali come i toner giallo neon e rosa fluo. Ovviamente non siamo i soli ad utilizzare le innovazioni della stampa per migliorare le attività di marketing, come mostra la nuova ricerca The Future of Print commissionata da Ricoh Europe e condotta su un panel di 3.150 decision maker di aziende di tutta Europa.

Dallo studio emerge come innovazione e nuove modi di fare marketing siano in cima all’agenda dei manager: il 60% delle aziende che ha adottato nuove tecnologie di stampa lo ha fatto pensando proprio a questi aspetti. La maggior parte delle aziende (81%) sta utilizzando le nuove tecnologie per coinvolgere i clienti ad esempio realizzando campagne di comunicazione personalizzate ed efficaci.

Nell’attuale contesto di mercato in rapida trasformazione, per avere successo è importante riuscire a rispondere alle esigenze dei clienti con comunicazioni, servizi e prodotti sviluppati ad hoc. Le nuove tecnologie consentono di stampare su ogni tipo di materiale e di produrre basse tirature, il tutto all’insegna della personalizzazione. Il printing, dunque, ricopre un ruolo fondamentale per il successo e la crescita delle aziende; in definitiva, il futuro di molte imprese è intrinsecamente connesso al futuro della stampa.