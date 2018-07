Unieuro apre quattro nuovi punti vendita

Oltre ai nuovi store, altri quattro centri sono stati rinnovati

Unieuro, distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici, amplia la propria presenza sul territorio con l’apertura, durante il mese di luglio, di quattro nuovi punti vendita affiliati.

Si parte il 5 luglio con l’inaugurazione in Sicilia di due store: a Palermo, in via Ammiraglio Rizzo 39 apre Unieuro DIGIDATA S.R.L. e a Bagheria (Palermo) in via Dante 33 Unieuro DATA STUDIO SAS.

Giovedì 12 sarà invece la volta dei negozi Unieuro GIUFFRE’ NATALE in via Savaco 44 a Santa Teresa di Riva (Messina) e Unieuro POWERCOM SRL, via Teatro 121-129 a Giarre (Catania).

Per festeggiare le aperture, tutti i clienti che si recheranno nei nuovi negozi potranno usufruire di offerte su tutte le categorie di prodotto, attive dal giorno dell’apertura fino a giovedì 19 luglio.

Il mese di luglio segna una continuità anche nel piano di operazioni di restyling, che Unieuro conduce per proporre negozi sempre più moderni, in linea con gli standard dell’insegna.

Giovedì 5 “riaprono” totalmente rinnovati i punti vendita diretti di Cesano Boscone (Milano), in via Benedetto Croce 11 e di Anzio (Roma), in via Nettunense presso il Centro Commerciale Zodiaco: in occasione del rinnovo, gli utenti potranno scoprire le offerte sottocosto e sconti del 50% su grandi e piccoli elettrodomestici, casalinghi e articoli da regalo. Lo stesso giorno è prevista la riapertura anche per gli affiliati Unieuro ACOOP SRL di Contrada Galdo zona Industriale F4 a Lauria (Potenza) e Unieuro EURONET ELETTRONICA in via Giovanni XXIII 103/105 a Ostuni (Brindisi).