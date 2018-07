Con YouCo cresce il mercato dei reseller di EasyVista

La partnership strategica siglata nel mercato nazionale dell’ITSM aiuterà EasyVista ad ampliare la sua presenza sul mercato italiano

YouCo, integratore di sistemi e fornitore di soluzioni per applicazioni con un’esperienza decennale nel mondo dell’ITSM ha siglato una partnership con EasyVista Italia, fornitore di soluzioni di IT Management interessato ad aggiungere un nuovo partner e nuove competenze alla propria comunità di reseller per migliorare il supporto e il servizio offerti ai clienti.

Con oltre 90 collaboratori in Italia e una presenza in 7 paesi nel mondo tramite la controllata Celeritech, YouCo, che è anche mobile solution provider propone un’offerta a 360° in ambito mobility per contesti B2B, con un competence center che spazia dalle attività di user experience design al design thinking, dalla security all’ITSM.

In questo modo EasyVista presidierà in maniera ancora più capillare il mercato italiano, soprattutto in alcuni settori come Telco ed Energy, dove YouCo ha già all’attivo importanti accordi strategici.

A sua volta, la partnership con EasyVista permetterà a YouCo di inserire nella propria offerta una soluzione di ITSM molto spinta dal punto di vista digital, intuitiva e user friendly.

Per abbracciare il mercato ITSM, YouCo punterà su un competence center consolidato con un’importante esperienza nella definizione e nell’implementazione dei processi ITIL e di EMM. Contribuirà inoltre a supportare la completa digital transformation aziendale, che vede l’ITSM come motore di integrazione tra il mondo ICT, ERP e tutti i servizi di customer support (self help).