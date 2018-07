V-Valley distribuirà ITRack

By

ITRack progetta e produce Armadi Rack 19” per applicazioni verticali e fornisce soluzioni ad alto contenuto tecnologico nei segmenti di business del Cabling & Data Center, Sicurezza, Telecomunicazioni, OEM e per uso Industriale

Esprinet ha firmato un accordo con ITRack, azienda che rientra in un progetto industriale nella produzione di carpenteria per i settori dell’Elettronica, Elettrotecnica e delle Telecomunicazioni. V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, con la sua business unit specializzata nella distribuzione di Cabling & Energy Efficiency, porterà sul mercato il portfolio completo di ITRack, soluzioni 100% Made in Italy e frutto di quarant’anni di esperienza nel settore.

Secondo i termini di questo nuovo accordo, V-Valley offrirà tutti i prodotti ITRack, con particolare focus sulle soluzioni per le PMI, ai propri clienti rivenditori garantendo loro competenza e specializzazione anche grazie ad un servizio di supporto pre-vendita dedicato. Affidandosi a V-Valley, i rivenditori clienti possono avvalersi di una serie di vantaggi, tra cui materiale a stock in pronta consegna, condizioni commerciali in linea con le esigenze del mercato, un set di servizi erogati da una struttura dedicata di specialisti.

“Il Gruppo Esprinet continua il proprio percorso volto a rafforzare partnership e competenze in una delle aree, quella delle soluzioni dedicate al Cabling&Energy Efficiency, ritenute particolarmente strategiche – ha commentato Luca Casini, direttore commerciale di V-Valley -. L’accordo siglato con ITRack, azienda con una lunga esperienza nel mercato, ci permette di integrare ulteriormente la nostra offerta e di rafforzare il nostro ruolo di distributore di riferimento nell’ambito di queste tecnologie”.