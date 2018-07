Tecnologie wireless Digi nel portafoglio di Avnet Silica

Come distributore in franchising per l’EMEA, Avnet Silica si concentrerà sulle tecnologie relative ai moduli embedded RF e wireless per IoT

Digi International, fornitore di prodotti e servizi di connettività per Internet of Things ha nominato Avnet Silica distributore in franchising per la regione EMEA delle sue soluzioni.

La nuova partnership tra Avnet Silica e Digi International rientra nell'accordo globale recentemente annunciato in virtù del quale Avnet è stata nominata tra i partner di distribuzione mondiale Digi International. Avnet Silica è quindi diventata un importante canale di distribuzione nell’ambito della regione EMEA per fornire assistenza per prodotti e tecnologie wireless a marchio Digi International, all’interno di un mercato in rapida espansione.

Digi International è un marchio riconosciuto a livello globale particolarmente noto per le soluzioni avanzate wireless e System-on-Module (SOM) destinate ai mercati industriali, nonchè per i modem RF XBee e i modem cellulari. Inoltre, Digi International è un partner privilegiato NXP, incrementando e rafforzando ulteriormente così il portafoglio di soluzioni wireless di Avnet Silica basate sulle tecnologie avanzate dei semiconduttori NXP. Poiché tutti i prodotti e le tecnologie Digi International saranno disponibili tramite Avnet Silica, un settore di distribuzione fondamentale sarà quello relativo all’area dei SOM embedded e RF per i mercati e le applicazioni legati all’IoT industriale.

In tal senso, Digi International si sta rapidamente trasformando in uno dei principali fornitori mondiali di componenti, tecnologie e soluzioni wireless ad alta sicurezza e affidabilità per una vasta gamma di mercati industriali, tra cui servizi di ristorazione, monitoraggio delle strutture, vendita al dettaglio, assistenza sanitaria, trasporto e logistica.