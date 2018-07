Su DominoDisplay.com messaggi digitali in formato extra large

L’e-shop del Gruppo Masserdotti, Platinum Partner di Samsung, offre ledwall con soluzioni in bundle per inedite installazioni indoor e outdoor

Combinare diversi moduli dando vita a forme inedite adattabili alle superfici più particolari per rivoluzionare la proiezione di messaggi digitali in formato extra large.

È quanto consente di fare DominoDisplay.com, partner tecnologico per la comunicazione e primo e-shop a offrire la qualità dei display LED di Samsung garantendo un’esperienza realistica e immersiva in qualsiasi condizione ambientale.

Gli utenti, infatti, possono scegliere di creare una combinazione modulare a piacere in base alle proprie necessità, oppure selezionare una delle composizioni in bundle già messe a punto da DominoDisplay.com: proposte preconfigurate già dotate di S-Box (con player e scaler per la gestione e l’adattamento dei contenuti) che permette il controllo e la gestione da remoto di ogni singolo cabinet. Inoltre, l’e-shop offre la possibilità di richiedere il servizio di installazione e di manutenzione, di beneficiare del noleggio operativo e di collegare diversi ledwall in reti digital signage gestite attraverso il player integrato MagicInfo che può essere potenziato con l’esclusivo software proprietario Palinsesto sviluppato direttamente da Domino Sistemi.

In tal senso, DominoDisplay.com ha recentemente inaugurato la sezione Mobility con esclusive proposte in bundle frutto di un’approfondita analisi delle esigenze emergenti dell’utenza. Ora con la sezione dedicata ai nuovi ledwall, totalmente privi di cornice, la società punta a soddisfare le necessità di chi vuole immagini di altissima qualità senza interruzioni, anche per visioni ravvicinate.

Già acquistabili su DominoDisplay.com le Serie IF e Serie IF-D per installazioni indoor e la Serie XAF per applicazioni outdoor. Denominatori comuni: la tecnologia HDR che riproduce immagini realistiche e dettagliate; la nitidezza garantita anche in situazioni di forte illuminazione; il design adattabile a qualsiasi contesto, spazio e condizione di luce; l’assenza di cornici permette una continuità visiva dell’immagine; la manutenzione semplificata grazie alla possibilità di interventi localizzati attraverso accesso anteriore e posteriore ai singoli cabinet; la garanzia Samsung di 3 anni On Centre.

Pensati per catalizzare l’attenzione già a partire dalla spettacolarità delle installazioni che si possono ottenere grazie alla possibilità di scegliere il formato idoneo tra le 4 differenti dimensioni dei cabinet disponibili, i LED Samsung accompagnano lo spettatore in una nuova dimensione visiva, frutto di plus tecnologici che vanno dal sistema di Dynamic Peaking per una luminosità ottimale al Color Management per la stabilità di colore. Il Pixel Pitch, da scegliere in base alla “distanza visiva” del display dallo spettatore, è disponibile in 5 misure per le applicazioni indoor e in 4 per l’outdoor. In questo modo è possibile selezionare la soluzione più idonea per scenari di utilizzo che vanno dal retail alla ristorazione, dalle strade alle sedi aziendali, garantendo in ogni caso immagini sempre perfette e prive di distorsioni. L’eccezionale luminosità, fino a 1.200 nit, dei LED Indoor Samsung li rende ideali anche per l’installazione in vetrina, mentre il design rinforzato e la convalida IP65 per il fronte e IP45 per la parte posteriore assicurano e prolungano la durata e l’affidabilità in esterno dei modelli Outdoor. La semplicità di installazione, inoltre, è assicurata dalle dimensioni compatte dei cabinet che, tra struttura e schermo, raggiungono uno spessore massimo di soli 90 mm, e nel caso di soluzioni indoor è ulteriormente agevolata dal Kit Direct Mount che consente di allineare e attivare velocemente i display.