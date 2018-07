RS Components distribuisce i connettori ad alta potenza Amphenol per veicoli ibridi ed elettrici

Progettati per collegare cavi di alimentatori mobili o fissi, i nuovi connettori ad alta tensione garantiscono elevati livelli di sicurezza

RS Components, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica e manutenzione, inserisce a catalogo una serie di connettori ad alta potenza a marchio Amphenol, progettati per la connessione dei cavi di alimentazione utilizzati nei sistemi di azionamento dei veicoli elettrici.

Realizzata per offrire una soluzione sicura e affidabile per la manutenzione dei veicoli elettrici, la serie MSD di connettori maschio e femmina consiste in un sistema di scollegamento per batterie ad alta tensione interna che non richiede utensili particolari e, allo stesso tempo, protegge le batterie da cortocircuiti. Il dispositivo utilizza una leva a due fasi per aprire il circuito HVIL (High-Voltage Interlock) prima della separazione dei contatti. Tutte le superfici conduttrici ad alta tensione dei connettori femmina sono a prova di contatto (IP2XB).

L’offerta comprende anche la serie di connettori maschi e femmina Excel-Mate HVSL (High Voltage Safety Lock) adatta a diverse applicazioni per veicoli elettrici, tra cui interconnessione di potenza e segnale. Dotati della tecnologia RADSOK, i dispositivi da 1 a 3 vie presentano caratteristiche elettriche fondamentali, tra cui una tensione nominale fino a 1 kV e un intervallo di correnti compreso tra 23 e 350 A.

Una terza serie per applicazioni EV, la Excel-Mate HVPT, offre una connessione a passante ad alta tensione affidabile ed economica. Dotati di corpo e pressacavo in plastica, i prodotti di questa serie hanno un grado di protezione IP67, schermatura a 360°, tensione nominale di 1000 V c.c. e sono adatti per connessioni a 1, 2 e 3 vie. Sono disponibili anche posizioni di codifica multiple.

Infine il nuovo connettore combinato Excel-Mate CCS è conforme alla normativa IEC62196-3 e consente la ricarica di veicoli elettrici alimentati a c.a. o c.c.. Il connettore maschio combinato comprende due contatti di alimentazione c.c. per consentire la ricarica rapida in aree pubbliche. Sia l’ingresso combinato CCS che il connettore maschio sono dotati di sensore di temperatura e LED colorato per monitorare livello di carica e temperatura. Questo prodotto è disponibile nelle versioni da 60, 125 e 200 A con cavi di qualsiasi lunghezza.

I dispositivi di connessione ad alta tensione Amphenol per veicoli elettrici sono disponibili da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.