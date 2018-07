Ancora tre tappe per il tour estivo Talks On Tour di TeamSystem

Dopo Pordenone e Catania, tocca a Cremona, Monza e Pisa approfondire i temi chiave della trasformazione digitale in Italia

Prima delle meritate ferie estive, TeamSystem ha annunciato le date del suo nuovo Talks on Tour, tour estivo che ha già raggiunto a inizio mese Pordenone e Catania, e che ora, toccherà Cremona (11 luglio), Monza (12 luglio) e Pisa (17 luglio).

Obiettivo: organizzare in queste cinque città italiane degli incontri di approfondimento per aziende e professionisti sui temi chiave della trasformazione digitale e sugli strumenti per rispondere alle ultime novità normative.

Realizzati in collaborazione con il Politecnico di Milano, lo Studio Santacroce e Associati e il Forum Italiano Fatturazione Elettronica, gli incontri apriranno un confronto sugli impatti rivoluzionari del mobile e del cloud nelle piccole realtà ma anche sulle tecnologie e i percorsi per diventare Impresa 4.0.

Non mancherà, poi, un focus su Privacy e GDPR, e sulle novità in tema di fatturazione elettronica, un adempimento normativo tuttora in evoluzione, ma che rappresenta un’opportunità di modernizzazione per l’attività di imprese e professionisti.

Durante gli eventi, interverranno alcuni fra massimi esperti di trasformazione digitale italiana tra cui: Paolo Catti, Associate Partner di P4I – Partners4Innovation, Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo di Studio Santacroce e Associati, Salvatore De Benedictis, componente del Forum Italiano Fatturazione Elettronica.

Talks on Tour non si esaurirà con le tappe estive: a ottobre TeamSystem ha intenzione di realizzarne altre per innestare una profonda riflessione sulla trasformazione digitale e sui grandi vantaggi che porta in dote.