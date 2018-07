Toshiba: disponibili HDD da 14TB su server selezionati di archiviazione Supermicro

L’HDD SATA da MG07 14 TB di Toshiba ha completato la qualificazione su piattaforme selezionate di Storage Server Supermicro

Super Micro Computer ha qualificato con successo la serie di HDD MG07ACA da 14 TB di Toshiba e i modelli di HDD SATA da 12 TB su piattaforme di storage server Supermicro selezionate. Usando una soluzione a 9 dischi sigillata ad elio, la nuova serie di HDD MG07ACA fornisce capacità e densità di storage a fronte di un'efficienza energetica elevata, che è ora disponibile sulla popolare linea di piattaforme server SuperStorage (SSG). La capacità di 14TB della serie MG07 leader di mercato offre ai clienti nel settore data centre una selezione di soluzioni di piattaforme di storage server disponibili attraverso la vasta rete dei distributori e degli integratori di sistemi e di soluzioni di Supermicro.

"La soluzione, essendo la prima sul mercato con storage server qualificati per supportare dischi rigidi da 14TB, pone Supermicro e Toshiba in una solida posizione per supportare al meglio i nostri clienti con soluzioni di storage ad alta capacità – ha affermato Michael McNerney, vice presidente, Soluzioni Software e Sicurezza delle Reti presso Supermicro -. Potendo contare su un portafoglio completo di server ottimizzati di Supermicro, basati su standard aperti e in grado di offrire la massima efficienza, i clienti possono ora massimizzare la capacità di archiviazione per ogni nodo server, utilizzando unità SATA da 14TB e ottenendo un costo per TB ancora più conveniente".

La Serie MG07ACA presenta modelli sia da 14TB e 9 dischi, sia da 12TB e 8 dischi. La struttura meccanica sigillata ad elio da 3,5 pollici offre una migliore densità di archiviazione e un profilo operativo di potenza più basso dell’HDD, assicurando un aumento del 40% in termini di capacità massima e del 50% nell’efficienza energetica (W/GB) rispetto ai modelli di HDD da 10TB.

Le unità disco SATA della serie MG07ACA da 14 TB e da 12TB sono ad oggi disponibili su ordinazione come opzioni di disco rigido per modelli selezionati di server SuperStorage (SSG) di Supermicro.