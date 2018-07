HP espande il portfolio di stampanti HP Latex serie R

La nuova R1000 è stata progettata per un’ampia varietà di applicazioni ibride tra cui cartellonistica ed espositori e offre tecnologie innovative come la tecnologia di stampa HP Latex Rigid e l’inchiostro HP Latex White

R1000 per la stampa su materiali rigidi e flessibili.

La nuova R1000 è pensata per le aziende in espansione con vincoli di investimenti e di spazio e offre un unico set di inchiostri per una vasta gamma di supporti flessibili e rigidi, comprese applicazioni per il settore retail, segnaletica esterna, vetrofanie, decorazioni ed elementi grafici per eventi e mostre.

La nuova stampante è dotata di cartucce di inchiostro da tre litri (a differenza del modello più grande con cartucce da cinque litri) ed è progettata per gestire materiali fino a 1,64 metri di larghezza e fino a 5 cm di spessore, mentre il modello R2000 produce stampe fino a 2,5 metri di larghezza e fino a 5 cm di spessore.

Tra le principali funzionalità di HP Latex R1000 assicura:

· Le testine di stampa con tecnologia termica a getto d’inchiostro HP e gli inchiostri HP Latex riprogettati permettono di ottenere una gamma di colori vivaci su materiali rigidi, mantenendo la lucidità e l’aspetto del supporto, con stampe inodore.

· L’inchiostro HP Latex stampa in bianco su supporti trasparenti e colorati. Le testine di stampa rimovibili con tecnologia termica a getto d’inchiostro HP possono essere conservate in una camera rotante offline. La manutenzione automatica rende il bianco semplicissimo da gestire e include il ricircolo automatico e i controlli degli ugelli.

· HP Latex Overcoat aggiunge un inchiostro durevole e flessibile a base acqua per aumentare la resistenza ai graffi, mentre le temperature di essiccazione inferiori assicurano un’ampia versatilità in termini di supporti utilizzabili.

· Un produttivo flusso di lavoro consente ai clienti di gestire internamente i picchi di stampa e rispettare scadenze brevi con una velocità massima di 57 m² all’ora, con rotoli fino a 60 kg per la stampa flessibile.

· Servizi proattivi e preventivi tramite HP Smart Services massimizzano i tempi di attività e contribuiscono a evitare costosi errori operativi con manutenzione automatica e preventiva.