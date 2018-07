Digital Transformation e Retail: arriva anche in Italia inTAIL

By

A Milano il 6 novembre la prima conferenza internazionale dedicata al ruolo delle nuove tecnologie nella digitalizzazione del mondo retail

Per la prima volta in Italia inTAIL, la conferenza internazionale dedicata alle strategie di nuova generazione e al ruolo delle tecnologie moderne nella trasformazione digitale del mondo Retail tra cui Artificial Intelligence, Big Data, AR-VR-MR, IoT, Computer Vision e Robotica.

Il format della conferenza, organizzata da Business International, è del tutto innovativo e si ispira ai contesti internazionali più affermati: l’evento si focalizzerà su showcase, contest, analisi pratiche, esempi e indicazioni reali da parte di Business Leader che illustreranno i vantaggi ottenuti grazie all’implementazione degli strumenti di Artificial Intelligence. Si tratta anche di una vera e propria call for innovators – rivolta al coinvolgimento delle startup – e call for Incubators – rivolta a incubator di startup. Spazio al networking poi all’interno della Innovation Valley, spazi espositivi dedicati a progetti selezionati come innovazioni riconosciute da parte di startup e partner.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 6 novembre presso il MiCo – Milano Congressi. L’evento è rivolto a tutte le imprese del Retail che intendono comprendere come utilizzare al meglio l’Intelligenza Artificiale per migliorare il proprio business e stare al passo coi tempi.

L’iscrizione a inTAIL come visitatore è su invito e riservata esclusivamente a manager e aziende del settore Retail di tutte industries. La partecipazione di vendor, agenzie, start-up, società di consulenza e servizi è ammessa sotto forma di partner o exhibitor e selezionata attraverso le “call for” che selezioneranno i progetti più innovativi a livello internazionale.

Per informazioni su come partecipare visita il sito www.intail.it o scrivi a info@businessinternational.it