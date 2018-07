Exclusive Group entra nel mercato VAD irlandese acquisento NextGen

Il Gruppo estende i suoi confini in nuovi territori e mira a diventare il più grande specialista globale VAD per la cyber e cloud transformation

Exclusive Group, il distributore di servizi e tecnologie a valore aggiunto, ha fatto il suo ingresso nella Repubblica d'Irlanda con l'acquisizione del VAD, The NextGen Group, ampliando così la sua presenza a livello globale. Data la posizione strategica, dove risiedono le principali aziende Tech mondiali e all’interno della capitale dei datacenter, l'acquisizione di NextGen rafforza il piano di Exclusive Group nella creazione del più grande specialista mondiale VAD per la Cyber e Cloud Transformation.

"NextGen è un’azienda esemplare con una solida esperienza nei servizi e un record di successi che prosegue da oltre 10 anni; si adatta perciò perfettamente alla nostra ambizione di colmare il valore e le lacune in materia di cloud e cybersecurity a livello globale – ha dichiarato Olivier Breittmayer, CEO di Exclusive Group -. Oltre ad essere molto affine a noi, crediamo si tratti anche di una rilevante mossa strategica per la creazione del più grande specialista VAD globale. L'Irlanda rappresenta infatti il fulcro tecnologico per le grandi aziende e per i partner e non vediamo l'ora di collaborare con Gerry Sheldrick e il suo team per consolidare il loro successo mentre continuiamo ad accelerare la nostra crescita in EMEA e oltre".

Costituito nel 2009 con uffici a Dublino e Wexford, The NextGen Group è il distributore a valore aggiunto specializzato nel settore della sicurezza, reti informatiche e soluzioni digitali, con un’offerta significativa di servizi e formazione. Molti dei principali Vendor, tra cui Palo Alto Networks e Proofpoint, si allineano al portfolio strategico di Exclusive Networks, rendendo possibili importanti sinergie tra le due società ed il canale di rivenditori. Quale parte dell'acquisizione, l’attuale management di NextGen continuerà a ricoprire ruoli chiave di leadership all’interno del nuovo business di Exclusive Networks Ireland, con l’obiettivo di accelerare la crescita nel mercato irlandese attraverso un portfolio esteso di vendor.

L’operazione si è chiusa il 3 luglio. Tra coloro che hanno preso parte all’operazione: Mazars, Goodwin, Mason Hayes & Curran e Peter Redmond.