Doctify: nel team c’è l’AI di Dynatrace

Davis, l’assistente virtuale di Dynatrace, aiuta la piattaforma sanitaria a semplificare la complessità del cloud aziendale, migliorare la user experience ridurre il tempo medio di risoluzione dei problemi

Doctify, la piattaforma tecnologica sanitaria che consente di cercare medici e specialisti online, compararli attraverso le recensioni dei pazienti e prenotare facilmente una visita, conferma che Davis, l’assistente AI-powered di Dynatrace, è diventato il membro più fedele e affidabile del loro team DevOps. Doctify ha adottato la software intelligence platform di Dynatrace due anni fa per affrontare la crescente complessità del proprio ambiente cloud aziendale. Con i container in esecuzione in un ambiente Amazon Web Services, Doctify ha capito che era necessario superare la sfida della complessità crescente del cloud e migliorare l’efficienza del team DevOps.

“Con Dynatrace non stiamo solo monitorando il nostro intero cloud stack, stiamo anche utilizzando l’Intelligenza Artificiale per ottenere risposte più rapide nonostante un ambiente cloud complesso. Grazie a Davis, l’assistente AI di Dynatrace, siamo riusciti a raggiungere un livello superiore. Attraverso una semplice conversazione possiamo scoprire se ci sono problemi di performance e, in tal caso, con quali azioni bisogna intervenire – commenta Devonte Emokpae, Head of Development, Doctify -. Ogni volta che parlo con Davis risparmio almeno cinque minuti. Può sembrare banale, ma dopo una settimana si traduce in un risparmio di tempo significativo. Davis è il membro più affidabile del mio team, conversare con lui è diventato parte della mia routine quotidiana”.

Devonte Emokpae ha spiegato perché Doctify aveva bisogno di andare oltre un approccio di monitoraggio tradizionale usando Dynatrace: "La customer experience è il fondamento del nostro business. Quando parliamo di cure mediche, trattando con i pazienti, non ci si può permettere di avere alcun rallentamento o interruzione. Abbiamo studiato il mercato e c'erano diverse proposte di seconda generazione come New Relic. Alla fine però la scelta è stata semplice. Dynatrace è la nuova generazione del monitoraggio, realizzato per il cloud, semplice da implementare e utilizzare e, soprattutto, sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire risposte, oltre che più dati, per sostenere le sfide di complessità che stiamo affrontando".

Le funzionalità AI di Dynatrace, combinate con il baselining delle performance automatiche, generano alert di elevata precisione che forniscono un'analisi delle cause all’origine dei problemi di prestazioni senza l’alert noise associato ad approcci meno sofisticati come quelli di seconda generazione. In questo modo, Doctify è stato in grado di ridurre significativamente il tempo medio per la risoluzione dei problemi di prestazioni che contano e affrontare in modo proattivo i problemi di performance prima che abbiano un impatto sui loro clienti.

Doctify ha tratto beneficio anche dal fatto che Dynatrace ha segnalato all’azienda i problemi derivanti da terze parti. Ad esempio, quando il loro provider di hosting DNS ha avuto un'interruzione importante di servizio con un impatto rilevante sui servizi di Doctify, Dynatrace ha immediatamente evidenziato che c'era una complicazione di DNS. Di conseguenza, Doctify ha spostato rapidamente il server DNS in AWS e risolto il problema, il tutto prima che il provider DNS originale avesse emesso un avviso di interruzione del servizio.