Wiko lancia Tommy3 in Italia

Lo smartphone sarà disponibile nei negozi TIM a partire da questa settimana

Wiko Tommy3, lo smartphone pensato per tutti coloro che desiderano un’esperienza utente più coinvolgente in un formato pocket-friendly e dal prezzo democratico, è disponibile anche in Italia a partire da questa settimana nei negozi TIM al prezzo consigliato di 109,99€. In regalo anche una cover Bleen o Cherry Red.

Guardando alle features del nuovo arrivato il casa Wiko, il widescreen è da 5.45” IPS in formato 18:9: tutte le app, i file multimediali e le funzionalità dello smartphone sono facilmente fruibili e gestibili con l’utilizzo di una sola mano.

Grazie alla connettività 4G VoLTE e al processore Quad-Core da 1.3GHz muoversi tra app, contenuti e funzioni è più semplice e veloce per un’esperienza d’uso friendly. Tommy3 vanta anche una nuova e intuitiva interfaccia Wiko e la tecnologia NFC.

Lato fotografie Tommy3 è dotato di una fotocamera posteriore da 8MP con LED Flash e di una fotocamera anteriore da 5MP con Display Flash. A completare il tutto la tecnologia HDR, che consente di ottenere sempre la migliore risoluzione per ogni scatto, e la funzione Video Snap Shot, per non perdersi nemmeno un momento dei propri video preferiti.

Nessun contenuto andrà perso: Tommy3 garantisce infatti 16GB ROM e 1GB RAM, per archiviare e conservare i file, le foto e i video preferiti in tutta tranquillità.

Wiko Tommy3 è disponibile in due colorazioni: Anthracite e Gold, che gli utenti potranno intercambiare con le cover in omaggio, rispettivamente Bleen per chi acquista la colorazione Anthracite e Cherry Red per chi sceglie quella Gold.