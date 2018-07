IBM Watson Health per il cancro al fegato

IBM collabora con Guerbert per sviluppare una soluzione di intelligenza artificiale per aiutare i medici nelle loro diagnosi sul trattamento e follow-up per la patologia

Il cancro al fegato è la seconda causa di morte per cancro in tutto il mondo ed è la causa di decesso in più rapida crescita negli Stati Uniti. Circa l'83% dei casi di cancro al fegato primario si verifica nei paesi in via di sviluppo. Il fegato è anche un sito comune per le metastasi, in particolare nel caso dei tumori del tratto digestivo, in cui quasi il 50% dei pazienti sviluppa metastasi. La speranza è che una migliore caratterizzazione e una più tempestiva identificazione di queste metastasi possa portare a un miglioramento degli esiti. IBM lavorerà con Guerbet per la creazione di una soluzione di intelligenza artificiale per la diagnosi del cancro al fegato.

Guerbet, un’azienda globale specializzata sugli agenti di contrasto e soluzioni per l'imaging medico diagnostico e interventistico, lavorerà alla realizzazione di una soluzione software di intelligenza artificiale (AI) in collaborazione con IBM Watson Health, con l’obiettivo di supportare la diagnostica del cancro del fegato, utilizzando l'imaging TC e MRI e conseguentemente l’approccio terapeutico.

Attraverso questa collaborazione, Guerbet e IBM Watson Health hanno pianificato di sviluppare congiuntamente soluzioni cliniche innovative di supporto decisionale. Il primo, chiamato Watson Imaging Care Advisor for Liver, è progettato per essere uno strumento di supporto clinico per i medici, che utilizzerà l'intelligenza artificiale per guidare il rilevamento, la stadiazione, la localizzazione, il monitoraggio, la terapia e la risposta del cancro al fegato primario e secondario. Il team di ricerca IBM lavorerà anche allo sviluppo delle soluzioni sfruttando ulteriori innovazioni in ambito di ricerca.

Care Advisor for Liver sarà progettato per essere compatibile con i più comuni sistemi di visualizzazione PACS, facilitando l'integrazione diretta nei flussi di lavoro degli operatori sanitari.

Watson Imaging Care Advisor for Liver farà parte di una famiglia di strumenti di supporto decisionale basati sull' IBM Watson image analytics, progettata per sostenere le decisioni diagnostiche dei radiologi e clinici relativamente ai loro pazienti. Queste soluzioni sono in via di sviluppo con l’obiettivo condiviso di creare insights derivati dall'analisi delle immagini e aiutare a migliorare le decisioni cliniche.