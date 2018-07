Due nuovi smartphone Sony disponibili da settembre

Si tratta dei modelli Xperia XZ2 Premium e Xperia XA2 Plus

Sony Mobile renderà disponibile in Italia a partire da settembre 2018 il nuovo Xperia XZ2 Premium, smartphone con dual camera dalla sensibilità ultraelevata, display e registrazione in 4K HDR, ed Xperia XA2 Plus, il primo smartphone mid-range dotato del sistema High-Resolution Audio di Sony e della tecnologia di upscaling audio DSEE HXTM.

Sony Xperia XZ2 Premium

Questo smartphone Sony si contraddistingue per la qualità della fotografia e dei video: offre una sensibilità ISO 12800 per i video e ISO 51200 per le immagini. Le immagini risultano così buone anche in condizioni di scarsa luminosità. Ciò è reso possibile dal nuovo doppio sensore Motion Eye Dual e dal processore di segnale AUBE che elabora le immagini in modo da catturare più dettagli di quanto possa vedere l’occhio umano

A livello di filmati è possibile la registrazione in 4K HDR e la riproduzione dei video nel palmo della propria mano sul display 4K HDR. XZ2 Premium è l’unico smartphone in

grado di offrire la qualità di una vera fotocamera professionale, oltre a un’esperienza di intrattenimento completa, grazie al potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 845.

L’esperienza che offre il display è immersiva e coinvolgente con uno schermo da 5,8 pollici con risoluzione 4K HDR e dell’11% più ampio e del 30% più luminoso dei precedenti display 4K HDR presenti sui dispositivi Xperia.

Dal punto di vista delle prestazioni lo smartphone è dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845 con modem X20 LTE e con la soluzione Gigabit LTE di s econda generazione. Per garantire una maggiore rapidità ed efficienza XZ2 Premium integra 6 GB di RAM.

Sony Xperia XA2 Plus

Lo smartphone presenta uno schermo Full HD+ da 6 pollici con rapporto 18:9, racchiuso in un elegante design dalle finiture metalliche. Si tratta del primo smartphone mid-range dotato del sistema High-Resolution Audio di Sony e dell’esclusiva tecnologia di upscaling audio DSEE HX per assicurare un’esperienza sonora di qualità.

La fotocamera principale da 23 MP con sensore Exmor RS di Sony registra video in 4K. La camera anteriore da 8 MP con super grandangolo da 120° offre selfie con effetti Bellezza e Bokeh.

La batteria ad elevata capacità da 3.580 mAh e la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 630 offrono la possibilità di fare di più garantendo prestazioni fluide e ancora più veloci.