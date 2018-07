Liferay presenta nuove soluzioni di Digital Experience per creare un Customer Journey personalizzato

Con Liferay DXP 7.1, Liferay Commerce e Liferay Analytics Cloud aziende e sviluppatori potranno realizzare esperienze basate sui dati, per acquisire e fidelizzare i clienti

Liferay, produttore di software finalizzato alla creazione di esperienze digitali enterprise, lancia Liferay Digital Experience Platform (DXP) 7.1 e la nuova offerta di soluzioni di digital commerce e analytics pensate per supportare e continuare a migliorare il customer journey. L’ultima versione di Liferay DXP, unita al nuovo Liferay Commerce e Liferay Analytics Cloud, offre alle aziende nuove opportunità per creare esperienze utenti coinvolgenti, che comprendono percorsi di acquisto B2B molto simili a quelli B2C, completamente integrati nella customer experience end-to-end e ottimizzati in modo costante con analytics approfonditi su più punti di contatto.

Con Liferay DXP 7.1 i team di content delivery potranno creare contenuti desiderati con maggiore flessibilità. Le aziende sono in grado di assemblare pagine web servendosi di elementi preconfezionati e riutilizzabili senza lavorare sui codici. Gli sviluppatori web possono supportare la fornitura di contenuti unici e di valore, creandoli all’interno del proprio editor di codici Liferay o utilizzando i loro strumenti preferiti, importandoli poi direttamente in Liferay DXP tramite API.

Le aziende possono integrare le nuove funzionalità di Liferay Analytics Cloud, con Liferay DXP per avere una visione unica dei dati dei clienti e comprendere meglio la loro attività. Utilizzando Liferay Analytics Cloud è possibile ottenere informazioni utili sui contenuti, insieme ai dati sul comportamento e sugli interessi dei clienti, per presentare loro i contenuti giusti se e quando ne hanno bisogno. Liferay Analytics Cloud, in versione beta, sarà offerta in abbonamento SaaS ai clienti che utilizzano Liferay DXP.

Liferay Commerce mette a disposizione delle aziende che desiderano offrire transazioni lineari gli strumenti per costruire esperienze integrate front-end e snellire l’intero percorso di acquisto. La nuova offerta permette di eliminare la complessità tipica di molte transazioni B2B grazie a una singola interfaccia tramite la quale è possibile vedere i prodotti, ricevere offerte personalizzate, effettuare acquisti e riordinare prodotti con un solo click e concedere permessi ad altri membri dell’azienda. Le organizzazioni possono beneficiare delle capacità di machine learning di Liferay Commerce per comprendere il percorso di acquisto di un cliente e prendere così decisioni più adeguate per quanto riguarda la gestione dell’inventario e del magazzino. Liferay Commerce è disponibile in edizione limitata per un numero selezionato di clienti di Liferay DXP.