Maverick AV Solutions introduce i monitor tattili interattivi Dell nei suoi canali in Europa

Maverick AV Solutions annuncia una partnership per la distribuzione della gamma di display di grandi formati per sale riunioni di Dell in tutta Europa

Maverick AV Solutions ha annunciato la partnership per la distribuzione della gamma di prodotti Dell, dedicati alle sale riunioni. Sono disponibili dispay in una gamma di dimensioni che va da 55 "a 86".

I monitor tattili interattivi di Dell, hanno fino a 20 tocchi e dispongono della tecnologia tattile InGlass che consente agli utenti di avere un'esperienza di scrittura naturale utilizzando gli stili passivi. Il rivestimento antiriflesso e anti-sbavatura presente sul pannello, offre una visione comoda e facile, grazie anche alla risoluzione 4K UHD, ideale per l'aula o le sale riunioni. Gli schermi interattivi sono facili da installare e utilizzare e dispongono di diverse porte per la connettività plug and play.

“La partnership con Maverick AV Solutions rappresenta per Dell un’importante occasione per ampliare la distribuzione di prodotti in grado di contribuire alla workplace transformation. I nuovi monitor tattili interattivi di Dell sono infatti pensati per modernizzare le tradizionali sale riunioni, mettendo al centro l’interattività e la collaborazione tra le persone” ha commentato Livio Pisciotta, Client Solutions Sales Manager Dell Italia.