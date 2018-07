Fotovoltaico: Fimer si affida a Vertiv

La collaborazione per proteggere i sistemi fotovoltaici di Fimer con le tecnologie fornite dagli UPS Liebert GXT4

Vertiv, in precedenza Emerson Network Power, è stata scelta da Fimer, azienda attiva in tutto il mondo nella tecnologia inverter per le installazioni fotovoltaiche, per proteggere i sistemi fotovoltaici con le tecnologie fornite dagli UPS Liebert GXT4.

Fimer, che ha sede a Vimercate (MB), è composta da un team di oltre 140 persone ed è presente a livello globale con uffici in Cile, Brasile, Messico, Algeria e Congo, ha deciso di fare affidamento sulle tecnologie Vertiv per garantire la sicurezza dell’alimentazione elettrica in differenti progetti realizzati in Centro e Sud America, in Giordania e in India.

Oggi le più grandi installazioni fotovoltaiche al mondo sfruttano la tecnologia inverter di conversione ad alta efficienza di Fimer. Gli impianti fotovoltaici realizzati su committenza sono connessi direttamente alle reti nazionali dei rispettivi paesi, per la distribuzione dell’energia a privati, aziende ed enti pubblici.

L’azienda è attiva in tutto il mondo e ha realizzato importanti installazioni, raggiungendo, ad esempio, potenze da 820 MW e 200 MW in Messico, da 560 MW in Brasile e da 180 MW in Perù, tutte come singolo parco fotovoltaico. Era fondamentale quindi, in ogni progetto, tenere in massima considerazione l’aspetto della continuità dell’alimentazione elettrica, per garantire il corretto funzionamento degli impianti ed evitare dannose interruzioni di servizio.

Dopo un’attenta analisi delle soluzioni a disposizione sul mercato, a partire dal 2015, in corrispondenza della costruzione dei primi grandi impianti, Fimer ha deciso di affidarsi a Vertiv con l’esigenza di garantire e proteggere l’alimentazione elettrica, per consentire continuità di servizio a impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Le soluzioni

Gli UPS scelti da Fimer sono i Liebert GXT4 da 6000 VA, che sono stati personalizzati con interruttore esterno che consente la programmabilità della riserva di energia. Gli UPS sono inoltre dotati di armadi esterni customizzati al cui interno sono alloggiate batterie ermetiche al piombo long life, per fornire alimentazione elettrica di alta qualità alle apparecchiature IT, con una gestione intelligente e tempi di trasferimento alla batteria praticamente nulli. I Liebert GXT4 proteggono i sistemi da qualsiasi eventuale problema di alimentazione causato da interruzioni, abbassamenti o fluttuazioni di tensione, sovratensioni o interferenze. Questi UPS offrono prestazioni di elevato livello, in un design compatto, e garantiscono un elevato fattore di potenza, eccezionale affidabilità e capacità di assicurare la continuità dell'alimentazione di apparecchiature critiche.

Infatti, in caso di mancanza di rete per un periodo prolungato, gli UPS Liebert GXT4 continuano a funzionare il tempo necessario per uno spegnimento conforme dei sistemi IT, proteggendo così i dati e prevenendone la perdita. La loro manutenzione è semplice e rapida grazie alla possibilità di sostituzione delle batterie a caldo. Inoltre, in aggiunta alle caratteristiche di alta affidabilità e protezione intelligente dei sistemi assicurati dagli UPS Liebert, Fimer ha valutato con grande attenzione anche il livello di supporto messo a disposizione dall’assistenza tecnica multilingue di Vertiv.

Risultati